Skupina ČEZ přišla s prvními opatřeními už na konci února. Na to, čeho se týkají, nám odpovídal mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták…

Týkají se vstupu do elektráren, pracovních cest, omezení osobních schůzek, využívání homeoffice, využívání elektronické komunikace a posílení hygieny. Od pondělí 16. března musí všichni zaměstnanci před vstupem do elektráren projít přes měření tělesné teploty a desinfekci rukou. Vedle toho jsme upravili i provoz jídelen a bufetů. Jedná se o další opatření poté, co jsme už dočasně uzavřeli infocentra, zrušili návštěvy a exkurze, odsunuli cvičení či profesní setkání, při kterých se setkává větší počet lidí. Už čtrnáct dní platí v případě jaderných elektráren i desinfekce autobusů speciálních autobusových linek určených pro zaměstnance a dodavatele. Situaci sledujeme a postupujeme v souladu doporučeními a pokyny vlády a dalších institucí.

Jak jsou zajištěny dodávky elektřiny do rozvodné soustavy v současné situaci?

Temelín i Dukovany dodávají do přenosové soustavy elektřinu tak, jak bylo dlouhodobě plánováno. To znamená, že v provozu jsou na plném výkonu v Temelíně druhý blok, v Dukovanech bloky 1,2, a 4, tedy čistě a bezpečně kryjeme přibližně téměř třicet procent české spotřeby. Na prvním bloku v Temelíně běží od minulého pátku dlouhodobě plánovaná odstávka z důvodu výměny paliva, plánovaná odstávka třetího bloku v Dukovanech je ve druhé polovině.

Jak jste řešili přípravu na plánovanou odstávku a dovoz materiálu, který na ní potřebujete?

Příprava na odstávku běží dlouhodobě několik měsíců před jejím zahájením. Většinu důležitého materiálu a zařízení jsme stihli na elektrárnu navozit s předstihem. Samozřejmě současnou situaci jsme museli zohlednit i v harmonogramu odstávky a objemu činností. V harmonogramu jsme ponechali činnosti důležité z pro bezpečnost a další provoz. Činnosti, jejichž provedení nebylo nezbytně nutné, jsme posunuli. Některé kontroly, které měly původně proběhnout mimo elektrárnu, provedeme v přímo v elektrárně. Takovým příkladem jsou například kontroly nízkotlakých rotorů turbíny.

Je u některého z vašich pracovníků podezření na nové respirační onemocnění?

Podle našich informací žádný z našich zaměstnanců neonemocněl COVID-19.

Chybí vám pracovníci kvůli hlídání dětí?

Hlídání dětí pracovníků kritické infrastruktury státu řešíme na úrovni celé Skupiny ČEZ, kdy mapujeme jejich potřeby a připravujeme opatření, která jim pomohou situaci zvládnout. Konkrétně v jaderných elektrárnách ale máme k dispozici dostatek pracovníků pro zajištění bezpečného provozu druhého bloku a odstávkových prací na prvním bloku potřebujeme. Tam, kde to povaha práce dovoluje, se snažíme v maximální míře využívat homeoffice. Jsme součástí kritické infrastruktury a zabezpečení nepřetržité výroby a dodávky elektřiny, ale i odstávkových prací, nemůže být ohroženo. Pracovníci v energetice jsou na práce v noci, o svátcích nebo prázdninách zvyklí, a dokážou si s těmito nepříjemnosti poradit.