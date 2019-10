Výroba musí odpovídat spotřebě. Základní rovnováha, která platí pro stabilitu přenosové soustavy. Je potřeba ji udržet v jakémkoli okamžiku. Přitom spotřeba se mění během minut. „Úkolem jaderných elektráren je pracovat v takzvaném základním zatížení. Tedy laicky řečeno, dodávají tu elektřinu, která je neustále v našich zásuvkách. V případě regulace, tedy snižování výkonu, přichází na řadu až poslední, přesto ale musí být schopné pomoci ve chvíli, kdy je elektřiny v síti nárazově víc, než odpovídá spotřebě,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.

Státní společnost ČEPS, která se stará o přenosové sítě, má dokonce možnost blok na dálku řídit. Nemůže ale zasáhnout do řízení Temelína zcela dle libosti. Operátoři Temelína pro tuto službu musí připravit podmínky a dálkové řízení dispečinku ČEPS umožnit. „V praxi to znamená, že v dálkovém řízení dispečink ČEPS může do 15 minut snížit výkon bloku maximálně o 70 MWe,“ vysvětlil Jan Kruml, ředitel JE Temelín.

Certifikátu, který ČEZ pro druhý temelínský blok obdržel, předcházela praktická zkouška. Počáteční výkon 1085 MWe se snížili dispečeři o 70 MWe a na nižším výkonu blok elektrárna provozovala přibližně hodinu. Tuto službu zatím ČEPS nevyužil, ale naopak loni sedmkrát využil tzv. sekundární regulaci. „Zde může každý z bloků dálkově měnit výkon maximálně o 50 MWe. Změna musí být provedena do deseti minut od požadavku dispečinku ČEPS. Při poskytování této služby se pak výkon bloku automaticky mění podle situace v přenosové soustavě,“ upřesnil Kruml.

Nejčastějším důvodem využití této služby je záskok v poskytování regulačních služeb za jiné bloky nebo nadvýroba větrných a solárních elektráren.

Marek Sviták