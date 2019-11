Zvýšené chvění některých částí parní turbíny prvního bloku zaznamenali energetici o víkendu. Turbogenerátor je teď odstaven. "Kdy blok znovu připojíme, nejde v této chvíli předjímat. Konkrétní termín se bude odvíjet od výsledku kontrol," řekl dnes mluvčí.

Ještě dnes provedou odborníci na turbíně první část kontrol. Další kontroly přijdou poté, co turbína vychladne a odstaví se reaktor. Od jejich výsledků se bude odvíjet termín připojení bloku k přenosové soustavě. Za zvýšené chvění turbíny mohou podle Svitáka velmi pravděpodobně změny venkovních teplot. "Práce nijak nesouvisí s primárním, tedy jaderným okruhem," uvedl mluvčí.

SÚJB o věci ví, uvedl Tipek. "Temelínské turbíny jsou dva prototypy jediné tohoto druhu na světě a jejich vibrace se řeší celou dobu, co se Temelín provozuje," podotkl. Potvrdil, že vnější teploty provoz turbín v Temelíně ovlivňují. Při každé plánované odstávce se turbíny kontrolují a téměř pokaždé se provádí jejich dovyvážení, dodal. Třeba v Jaderné elektrárně Dukovany jsou podle Tipka turbíny stabilnější.

Situace nemá vliv na jadernou bezpečnost

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí ČTK v tiskové zprávě sdělila, že chvění a odstavování temelínských turbín bylo "koloritem" prvních 15 let jejich provozu a zdálo se, že to mají technici už pod kontrolou. "Jak dlouho bude asi fungovat turbína druhého bloku a jak by se asi zařízení chovalo, kdyby za týden přišel daleko větší teplotní šok spojený s velkým ochlazením," uvedl za iniciativu Pavel Vlček.

V reakci na to temelínský mluvčí ČTK řekl, že při provozu turbíny, jež váží 2000 tun, rozhodují desetiny milimetrů. "Pro chvění turbíny stanovil výrobce hodnoty, při kterých provozní personál snižuje výkon, případně blok následně odstaví. Jde o provozní krok, bez vlivu na jadernou bezpečnost," uvedl Sviták.

Turbosoustrojí je 60 metrů dlouhé. Skládá se z jednoho vysokotlakého dílu, tří nízkotlakých a generátoru. Rotor se za vteřinu otočí padesátkrát. "Obvodová rychlost nejdelších, lehce přes metr dlouhých lopatek, je 2500 kilometrů v hodině, tedy přibližně dvakrát více, než je rychlost zvuku. Technici ji musejí vyvážit s přesností na desetiny milimetrů," uvedl Sviták.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 13,4 TWh elektřiny.