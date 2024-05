Místo pěti briket jich do kamen hodíte sedm a přivřete přívod vzduchu. Bude v nich hořet déle a nemusíte je každou chvíli otevírat, abyste přiložili. Něco podobného teď dělají energetici na prvním bloku Jaderné elektrárny Temelín. V rámci pravidelné odstávky vymění místo obvyklých čtyřiceti dvou palivových souborů čtyřicet osm.

Výměna paliva v prvním bloku Jaderné elektrárny Temelín | Video: Deník / Hana Svítilová

Čerstvě zavážené palivo je stejně obohacené, obsahuje ale více absorbátoru, který tlumí jeho reaktivitu. Výsledek? Reaktor bude pracovat déle, efektivněji a další odstávka bude potřeba o dva měsíce později, než bylo dosud pravidlem. Až se takto postupně vymění všech 163 souborů, prodlouží se palivová kampaň z roku na osmnáct měsíců.

Je to ale běh na delší trať. Oba temelínské bloky musí přejít na delší palivový cyklus postupně po dílčích krocích. Finálního stavu chtějí zdejší energetici dosáhnout v roce 2025. „Aktuálně zavážíme takzvanou přechodovou vsázku. To v praxi znamená, že dosud jsme v provozu deset měsíců a následují dva měsíce odstávky. V rámci přechodové vsázky budeme v provozu dvanáct měsíců, po nich přijdou dva měsíce odstávky. A v konečném stavu budeme v provozu šestnáct měsíců plus dva měsíce bude trvat odstávka,“ přibližuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.

Během odstávky prvního bloku temelínské elektrárny energetici vymění 48 palivových souborů za čerstvé. V harmonogramu prací ale mají tisíce dalších revizí a modernizací.Zdroj: Deník/Hana Svítilová

Přechod na takový režim nejsou v jaderných elektrárnách ničím mimořádným. „Je to trend nebo už dnes standard, který se děje na všech světových elektrárnách a české jaderné elektrárny v tom nejsou výjimkou. Od delší palivové kampaně si společnost ČEZ slibuje především zvýšení efektivity. Jak Temelín, tak Dukovany by měly vyrobit o dvě terawatthodiny elektřiny více, což odpovídá zhruba třem procentům spotřeby celé České republiky. Přitom tady nic nového nestavíme, jenom efektivněji využijeme stávající zařízení,“ vysvětluje mluvčí.

Důraz na bezpečnost

Změny musí pochopitelně povolit Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). „Podklady k tomu potřebné jsme mu předali před několika týdny, samozřejmě tomu předcházela i důsledná bezpečnostní posouzení,“ zdůrazňuje Marek Sviták. Podle člena představenstva ČEZ a ředitele divize jaderná energetika Bohdana Zronka se kladl důraz na pečlivé ověření všech bezpečnostních parametrů a zachování bezpečnostních rezerv.

Provoz v přechodové fázi umožňuje aktuálně platné povolení. „S přechodovou vsázkou se pohybujeme v rámci stávajícího povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na delší než roční provoz ale můžeme přejít až po získání nového povolení od jaderného dozoru,“ zmiňuje ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml. To bude ještě letos potřebovat druhý temelínský blok. „Ten je v přechodovém režimu od loňského podzimu. Po získání povolení od SÚJB zavezeme palivo pro osmnáctiměsíční kampaň,“ konstatuje Bohdan Zronek.

Nekonečný seznam prací

Samotné zavážení čerstvého paliva do prvního bloku začalo v Temelíně v pondělí 13. května 2024, trvá necelých pět dní. Jak přibližuje technolog reaktorové fyziky Michal Kuna, výměna paliva v odstaveném bloku není jen tak. „Na začátku odstávky vyvážíme všechno palivo z reaktoru do bazénu skladování. Část se jej do reaktoru vrací, ty nejstarší palivové soubory v bazénu skladování zůstanou a nahradíme je novými. Jeden palivový soubor váží přibližně 750 kilogramů, jeho zavážení do reaktoru trvá dvacet minut. Těchto palivových souborů máme v reaktoru 163, letos jich 48 vyměňujeme za čerstvé,“ popisuje klíčový proces.

V samém srdci prvního bloku, na reaktorovém sále, který je běžně uzavřený a dění tu sledují a řídí energetici na dálku, je v těchto dnech neobvykle živo. S palivovými články manipuluje dálkově ovládaný zavážecí stroj. Okolo se ale pohybují pracovníci, kteří mají na starosti kontrolu, údržbu a modernizaci celé řady dalších zařízení. „Veškeré manipulace s palivem se dějí pod vodou, i proto se tady můžou pohybovat pracovníci, voda spolehlivě odstíní radioaktivní záření,“ vysvětluje Marek Sviták jen pár metrů od reaktoru.

Během odstávky prvního bloku temelínské elektrárny energetici vymění 48 palivových souborů za čerstvé. V harmonogramu prací ale mají tisíce dalších revizí a modernizací.Zdroj: Deník/Hana Svítilová

Napilno mají zaměstnanci a externí dodavatelé, celkem asi tisícovka lidí, i v dalších částech elektrárny. „Odstávka je pro nás paradoxně to nejnáročnější období, protože v harmonogramu je sedmnáct tisíc činností, které musíme zvládnout během přibližně dvou měsíců. K těm nejdůležitějším patří výměna paliva. Ale pak je tu celá řada kontrol. Prověřujeme důležité bezpečnostní systémy, turbínu, elektrárnu modernizujeme. V harmonogramu máme sedm desítek akcí, které tu elektrárnu dál vylepšují tak, abychom zajistili její bezpečný provoz minimálně šedesát let,“ dodává Marek Sviták.