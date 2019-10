Oba bloky bez elektřiny, respektive bez ani jedné z mnoha záloh. V takovém stavu se na papíře ocitla Jaderná elektrárna Temelín. Scénář cvičení nutil odborníky zprovoznit jeden z deseti dieselgenerátorů. To se povedlo na druhém bloku. Na prvním bloku byla situace ještě složitější. Hasiči ve spolupráci s techniky museli pro chlazení reaktoru připojit mobilní dieselgenerátor a mobilní čerpadlo. „Nešlo o štábní cvičení. Činnosti jsme procvičovali reálně. Jejich rozsah byl relativně velký, hodně vidět byli hasiči, nicméně důležité úkoly plnili i ostatní účastníci cvičení,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Do posledního letošního cvičení se v Temelíně zapojila stovka odborníků. Vedle hasičů ČEZ to byl například i havarijní štáb elektrárny, strojníci nebo dozimetristé. Odborníci v havarijním štábu přijímali opatření, hasiči a strojníci pak reálně činnosti prováděli. Reálné bylo například i tankování nafty, tentokrát z nádrže pod jedním z dieselgenerátorů. Hasiči také po areálu elektrárny rozmístili hned několik mobilních detektorů na měření radioaktivity. Ty by elektrárna využila v případě výpadku standardního teledozimetrického systému. Mobilní detektory pak radioaktivitu měří neustále a výsledky po 10 minutách posílají například do havarijního štábu nebo centrální dozorny radiační kontroly.

V Temelíně letos celkově cvičili desetkrát. Scénáře byly různé, od ekologických událostí, přes požár, až po řešení složitých havárií. Energetici cvičili i ochranu proti teroristickému útoku.

Marek Sviták