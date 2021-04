Odstávka prvního bloku elektrárny Temelín je přibližně v první třetině. Energetici už usadili na pozici na strojovně nové separátory, které nyní napojují na okolní technologii. Souběžně s tím například kontrolují bezpečnostní systémy, turbínu a modernizují potrubí cirkulační chladicí vody. Aktuálně se připravují na postupný odvoz tří kontejnerů s použitým palivem z reaktorového sálu do skladu použitého paliva.

Padesát tun paliva: devítiměsíční spotřeba všech českých domácností

„Ve třech těchto kontejnerech je necelých padesát tun paliva, díky kterému se mohlo ušetřit přibližně devět miliónů tun CO2 z uhelných elektrárny,“ poznamenal Jan Kruml, ředitel elektrárny Temelín a dodal, že z přesouvaného paliva vznikla elektřina na skoro devítiměsíční spotřebu všech českých domácností.

Vyvážení použitého paliva probíhalo pod vodu pomocí dálkově ovládaného stroje.Zdroj: JE Temelín

Zpět do reaktoru technici vrátí 115 palivových souborů, které doplní 48 novými soubory. Palivové soubory, které se už nevrací do reaktoru, zůstávají přibližně deset let v bazénu skladování vedle reaktoru. Poté je technici převezou ve speciálních kontejnerech převezeny do skladu použitého paliva, který je od roku 2010 v provozu v areálu elektrárny. Tady mohou být umístěny až 60 let.

Proticovidová opatření: tisíc testů denně

V harmonogramu odstávky mají energetici téměř 14 tisíc činností včetně 73 investičních akcí. Na elektrárně se navíc pohybuje až pět stovek nových zaměstnanců dodavatelských firem. Proto energetici na začátku odstávky ještě zpřísnili proticovidová opaření. V praxi to může znamenat až tisíc testů denně.