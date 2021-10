Větší účast voličů než při posledních volbách, to bylo jasné ještě před tím, než se začaly sčítat hlasy v letošních parlamentních volbách.

Například V Temelíně rozhodovali v referendu i o novém sportovišti. V obci někteří lidé přišli hlasovat jen do referenda. "Jsou to jednotky voličů," uvedla předsedkyně okrskové volební komise v samotném Temelíně Marta Lišková. Například k jedenácté přišel právě jeden z voličů, který hned u dveří oznámil, že chce lístek jen pro referendum. Chvíli předtím řešila komise jinou neobvyklou situaci. Starší muž se přišel zeptat, jestli by mohl volit i když není z Temelína, ale z Vodňan. Vysvětlil, že už se do Vodňan nestačí dostat. Bohužel neměl volební průkaz a nevěděl, že ten bylo třeba vystavit předem v místě trvalého bydliště. "Já mám šestnáctky v hospodě, neměl jsem tam kdy dojet," doplnil muž. Následně se komisi omluvil za zdržení a s mírným povzdechem konstatoval: "To asi letos teda vynechám." Naznačil s lítostí, že svému favoritovi tedy tentokrát hlas nedá.

V Temelíně ale bylo vidět i "zapomenuté" tváře. "Účast je docela slušná, chodí i lidé, kteří nebyli kolik let," zmínila jedna z členek komise. Před volební místností se jedna z voliček vyjádřila na dotaz Deníku k volbám a jak se rozhodovala v referendu. "Volím pravidelně, tenhle rok to bylo těžší, změnila jsem stranu od posledně," zmínila k parlamentnímu hlasování a následně odmítla stavbu nového sportoviště. s odůvodněním, že se v obci měly síly napřít spíše k rozvoji výstavby pro mladé.

Po 14. hodině, kdy se uzavřely volební místnosti, začalo sčítání hlasů a v jižních Čechách se rozhoduje o vítězi voleb mezi hnutím ANO a koalicí SPOLU, s odstupem pak zůstávají třetí v pořadí Piráti v koalici se STAN.

Výsledky začaly sledovat i jednotlivé volební štáby.