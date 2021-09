Za pátek a sobotu přibylo do jihočeských kumulativních statistik patnáct nových potvrzených případů covidu, pozitivní tedy byla zhruba dvě procenta z odebraných 643 vzorků. Počet aktivních případů klesl ze dne na den o 15 na 309.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.