České Budějovice - Martině Slámové pomohli příspěvky do Kabelkového veletrhu deníku odnést neteř Aneta a syn Honzík.

S kabelkami pomáhali neteř a syn. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Většinu z darovaných kabelek má žena z Českých Budějovic už čtyři roky, některé jsou však novější. „Víme o té akci, ale každý rok zapomeneme. Pak dokonce vyhazuji,“ přiznává Martina Slámová. Letos si ale ohlídala, do kdy kabelky donést. Pokud to stihne, ráda by se přišla podívat 4. září do IGY Centra a vybrala si jinou kabelku. „Kamarádky to ode mě odkoukaly a přijdou taky,“ říká.