Ten má dosluhující výtopnu z konce 80. let na tomto místě nahradit do roku 2028 a uvést tak nejnovější trendy v energetice i oběhovém hospodářství do praxe. K výrobě tepla a elektřiny bude namísto uhlí využívat komunální odpad, což se už osvědčilo ve stovkách evropských měst.