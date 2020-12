Stejný poplatek za svoz komunálního odpadu a mírné zvýšení plateb za teplo a vodné a stočné mohou od ledna 2021 čekat obyvatelé Českých Budějovic.

Přibližně o dvě procenta by měla zdražit dodávky pro domácnosti Teplárna České Budějovice. Gigajoule bude nově stát 641 korun včetně DPH. Oproti končícímu roku to je o 12 korun víc. Je to ale výrazně méně, než kolik činí očekávaný růst inflace.

Průměrná domácnost ročně spotřebuje zhruba 25 gigajoulů tepelné energie. Za vytápění a ohřev teplé vody tak za příští rok zaplatí o 302 korun víc.

„V ceně tepla se negativně projevuje růst cen vstupů závislých na vývoji ceny elektřiny a cena emisních povolenek. Negativní trendy dokážeme vyvážit provozními a výrobními úsporami. A vyšším výnosem z prodeje silové elektřiny vyrobené v teplárně,“ vysvětluje Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice.

„Příští rok se tak cena tepla pro domácnosti změní o částku významně nižší, než je očekávaná inflace. V tomto smyslu jde o solidní výsledek, který je možné zajistit i díky vlastníkovi teplárny, městu České Budějovice, které stabilní cenu tepla upřednostňuje nad ziskem,“ dodal Tomáš Kollarczyk.

Zásadní a pozitivní vliv na stabilitu českobudějovického tepla dodávaného zákazníkům teplárnou má postupná změna palivového mixu, omezující spalování uhlí nebo rozšiřování horkovodní sítě. „Naším cílem je vybudovat systém dálkového vytápění, který odpovídá 21. století, včetně doprovodných služeb,“ uvedl Václav Král, předseda představenstva firmy, která ve městě vytápí přes 29 tisíc bytů.

Poplatek za odpad zůstane od 1. ledna 2021 stejný jako letos – 680 korun na osobu za rok. „Stále platí osvobození od platby pro děti do tří let věku a seniory od 75 let,“ připomíná primátor Jiří Svoboda. Poplatek už odsouhlasilo zastupitelstvo. Částka 680 korun platí v Českých Budějovicích už několik let. Postupně ale byli osvobozeny děti do tří let věku a senioři nad 75 let, protože to některé strany měly v předvolebních programech a později se na takovém kroku shodlo i zastupitelstvo.

Město by podle rozúčtování nákladů z minulého období mohlo navýšit poplatek až na 791 korun. Ale část peněz bude uhrazena z městského rozpočtu. České Budějovice vydají na likvidaci komunálního odpadu 54,2 milionu korun ročně.

Úprava se v Českých Budějovicích týká i vodného a stočného, které se mírně zvýší a bude činit 68,29 koruny za kubík bez DPH. V končícím roce to bylo 65,32 koruny za kubík. Z toho vodné bude 38,26 Kč/m3 bez DPH a stočné 30,03 Kč/m3 bez DPH.