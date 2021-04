Dvakrát týdně se bude ve školách ověřovat, jestli žáci nebo zaměstnanci nejsou pozitivní na koronavirus. Testování podmínilo návrat poloviny žáků prvního stupně v pondělí 12. dubna 2021. Na děti čekalo i instruktážní video.

V Nové ulici testovali podle Vítězslava Ilka 66 dětí, všechny naštěstí měly negativní výsledek. "Nikoho jsme nemuseli posílat domů," oddechl si Vítězslav Ilko a připojil, že jeden test se ale musel opakovat. V přípravce měli v Nové ulici 12 negativních výsledků a mezi zaměstnanci školy pak celkem 27, 21 v učitelském sboru a šest mezi nepedagogickými pracovníky. Na test nemusel ten, kdo má potvrzení, že prodělal onemocnění způsobené koronavirem v posledních třech měsících. Platilo by to i pro očkované, ale nikdo ze zaměstnanců zatím nemá potřebné dvě dávky vakcíny. Zkouška na koronavir se bude opakovat ve čtvrtek.

Pokud by byl v pondělí někdo z žáků potvrzen při testu jako pozitivní, putoval by do karanténní místnosti a škola by kontaktovala rodiče. Rozdíl je ovšem podle ministerského manuálu v tom, jestli je žák pozitivní v pondělí nebo ve čtvrtek. Pokud je to v pondělí, jde dítě na PCR test, přesnější, než je test, který dostaly školy. A pak pokud je potvrzen koronavir, zůstává dítě doma, ale spolužáci mohou pokračovat ve výuce.

Pokud je nějaký žák pozitivní při testu ve čtvrtek, tak jde domů celá třída a v pátek už nepřijde, nastupuje do karantény. Žáka i tak čeká PCR test. Pokud se podezření potvrdí, je potvrzena karanténa všem ze třídy. Pokud je PCR test negativní, po týdnu, až na ně přijde řada, se zase smějí vrátit do školy.

Děti včera testovali také v Jubilejní základní škole svatováclavské ve Strýčicích. Podle ředitele Tomáše Drse šlo o 52 žáků a kvůli tomu, aby od sebe byly děti co nejdále, zvolili ve škole pro první týden rotační výuky 1., 4. a 5. třídu. Příští týden přijde druhá a třetí třída," zmínil Tomáš Drs a dodal, že jen tři děti z očekávaného počtu nepřišly. "Testy byly u všech naštěstí negativní jak u žáků, tak u zaměstnanců," uvedl pro Deník Tomáš Drs a doplnil, jako novinku mohou zabezpečovat přímo ve škole vzdělávání v 9. třídách pro potřeby přípravy na přijímací zkoušky. "Přijelo pět dětí, a protože skončily dříve než ostatní výuka, zařídili jsme pro ně obecní mikrobus," přiblížil další novinku platící od pondělí ředitel strýčické základky.

S deváťáky jsou při přípravě možné dvě varianty. Buď jsou po jednom ve třídě, a pak není třeba je testovat. Nebo pracují jako skupina, a pak je test nutný. "Máme hodně volných kapacit," upozornil Tomáš Drs s poukazem n to, že děti byly rozdělené a rozebraly si je učitelky na češtinu a matematiku. Tři žáci se kvůli přijímacím zkouškám na odborné školy nechávají připravovat i na přírodopis. Příprava se bude opakovat v pondělí a ve středu od 8 do 10 hodin tři týdny do konce dubna, na začátku května mají být na středních školách přijímací zkoušky. "Snažíme se je maximálně připravit," zdůraznil Tomáš Drs.

Většina žáků základních škol i středoškoláků zůstává nadále na distanční výuce.

S návratem části žáků základních škol do školních lavic se na přechody pro chodce v blízkosti vybraných základních škol vrátili v Českých Budějovicích i strážníci Městské policie České Budějovice a další desítka dobrovolníků. Podle tiskové mluvčí městské policie České Budějovice Věry Školkové budou strážníci dohlížet na bezpečný přechod žáků základních škol přes frekventované pozemní komunikace na Rudolfovské třídě v blízkosti křižovatky s ulicí Štítného, v blízkosti základní školy v ulici Oskara Nedbala, na Lidické třídě u křižovatky s Dukelskou ulicí, v blízkosti základní školy v ulici Pohůrecká, v pracovní dny před začátkem vyučování.

"Dobrovolníci převážně z řad seniorů před začátkem školní výuky zajišťují bezpečné přecházení dětí na přechodech pro chodce u základní školy Kubatova, Dukelská, Matice Školské, Nové Hodějovice a Emy Destinové," doplnila Věra Školková.