Pro mnohé z nás je podzim tím nejkrásnějším ročním obdobím - a pro milovníky procházek a pěší turistiky obzvlášť. Pojďte se podívat na pět vybraných stezek, které můžete na jihu Čech navštívit. Tip na výlet si z naší nabídky určitě vybere každý.

Podzim láká k pěší turistice po jihu Čech. Například k návštěvě nádherné Stezky údolím Lužnice. | Video: Jižní Čechy

Stezka údolím Lužnice

55 km (rozdělena do 4 denních etap

Most Duha v Bechyni.Zdroj: Jižní ČechyZ Plané nad Lužnicí až do Týna nad Vltavou vede 1. stezka Toulavy - Stezka údolím Lužnice. Na její trase střídá jedna zajímavost druhou - navštívíte Tábor a nedalekou rozhlednu Hýlačka, projdete se kolem vily Edvarda Beneše, uvidíte Stádlecký most, zříceninu v Dobronicích nebo milou Bechyni.

Většina stezky vede po pěšinách kolem Lužnice a také ve svahu nad řekou. Často se prudce střídají s lesními cestami a také pěšinkami kolem chat - proto se doporučuje dobrá obuv, cesta u řeky může být rozbahněná. Stezka je nejkrásnější na jaře, v létě i na podzim.

Stezka Českou Kanadou

118 km (rozdělena do 8 denních etap)

Rozhledna U Jakuba.Zdroj: Jižní ČechyHluboké lesy i mýtiny, skryté rybníky, skály i bizoní farmy. To nejkrásnější z divoké České Kanady si můžete prohlédnout na této stezce, která začíná v Jindřichově Hradci a přes Novou Bystřici, Staré Město pod Landštejnem a Slavonice vás zavede až do Dačic.

Na začátku stezky na vás čeká charakteristická cesta kolem meandrů Hamerského potoka a Jindřišské údolí. Odtud se kolem nejvyššího bodu Jindřichohradecka vydáte do Nové Bystřice a dál, cestami kolem majestátní zříceniny hradu Landštejn. Ze Starého Města pod Landštejnem vás zavede kolem bizoní farmy v Rožnově k rybníku Zvůle a dál, k rozhledně U Jakuba a balvanu Ďáblova prdel. Při cestě od opravovaného zámečku v Českém Rudolci poznáte místa, kde působil proslulý loupežník Grasel, i archeologické vykopávky na Pfaffenschlagu u Slavonic. Odtud už vás čeká poslední úsek, vedoucí po naučné Vydří stezce až do Dačic.

Zkuste si rychlý kvíz:

KVÍZ: Jižní Čechy podzimní. Dokážete poznat známá místa v pestrém kabátku?

Fritschova stezka

Měří zhruba 10 km.

Fritschova stezka.Zdroj: Jižní ČechyZ Boršova nad Vltavou až do Třísova (a odtud i dál, na Kleť, do Zlaté Koruny nebo Českého Krumlova) se můžete vypravit po nádherné stezce, jež nese jméno Emanuela Fritsche (1874 – 1956), vrchního technického rady Československých státních drah, tehdejšího předsedy KČST Šumava a předsedy KČST České Budějovice, který se o vybudování stezky zasloužil.

Celá stezka se skládá celkem ze tří částí, které vznikaly postupně. Jako první byl v letech 1933 – 1935 vystřílen nejtěžší úsek z Boršova do Jamného. V roce 1936 se zpřístupnil úsek z Jamného k Dívčímu Kameni. Poslední úsek byl zprovozněn v roce 1938 a končí ve Zlaté Koruně. Na trase stezky, která zčásti vede po skalách na břehu Vltavy, navštívíte mimo jiné Dívčí Kámen, perlu mezi středověkými hrady na našem území, keltské oppidum Třísov nebo části CHKO Blanský les.

Další tipy na výlety na jihu Čech nabízíme tady:

Jižní Čechy plné výletů. Máme pro vás TOP 10 tipů na nádherná místa

Medvědí stezka

Měří 15,3 km.

Medvědí stezka na Šumavě.Zdroj: Jižní ČechyJedná se o nejstarší naučnou stezku v jižních Čechách v CHKO Šumava. Pěší turistická trasa vás provede šumavskými lesy s množstvím zajímavých skalních útvarů a také se zastávkou u Schwarzenberského plavebního kanálu. Na jednom místě pak naleznete malou vzpomínku na posledního šumavského medvěda - právě podle něj získala tahle trasa své jméno.

Šumavská Medvědí stezka vede z Ovesné do Černého Kříže. Při procházce po lesních nebo nezpevněných cestách, které nejsou vhodné pro kočárky, spatříte mimo jiné Schwarzenberský plavební kanál - unikátní technickou památku sloužící k plavení dřeva ze šumavských hvozdů. Ve stodole č. p. 13 (Jelení) na břehu plavebního kanálu se navíc nachází i poutavá expozice Kanál Expo. Neméně zajímavé jsou skalní útvary - Kaple, Hřib, Poustevna, Pýchavka obrovská, Hlava telete, Obří kostky a další.

Vyznáte se v jihočeských rozhlednách?

KVÍZ: Jižní Čechy z výšky. Zkuste si test, zda znáte nádherné vyhlídky

Naučná stezka Mikuláše Rutharda

Měří zhruba 10 km.

Torzo kostela u Lutové.Zdroj: Deník/Adam HudecNa procházce po této stezce mezi Chlumem u Třeboně a Lutovou poznáte jedny z nejkrásnějších rybníků na Třeboňsku - a to snad v každém ročním období. Stezka vede od hráze rybníka Hejtman po červené značce kolem rybníků Nový a Starý Hospodář do Lutové. U rybníka Nový Hospodář je postavený odpočinkový altán.

Trasa stezky vás seznámí nejen s dílem známého rybníkáře Mikuláše Rutharda, ale i s přírodním bohatstvím rybníků a se starými odrůdami ovoce, které se pěstují v okolí Lutové. Právě u Lutové navíc můžete navštívit zajímavé torzo kostela Narození Panny Marie. Velkou část této překrásné trasy je možné navštívit i na vozíčku, s kočárky nebo na kole.