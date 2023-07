Jižní Čechy nabízí bezpočet výletních destinací. Naše redakce pro vás proto pečlivě připravila přehled top 10 jihočeských výletů, mezi kterými si ten správný vyberete i vy. Ať už raději obdivujete krásy přírody nebo historických měst, trávíte čas u vody nebo průzkumem zřícenin, poznáváte naučné stezky nebo se věnujete dálkové pěší turistice, v našem přehledu čeká vhodný tip na výlet i pro vás.

Video představuje turistickou oblast Budějovicko. I tady naleznete nepřeberné množství poutavých a krásných míst. | Video: Jižní Čechy

Olšina

Naučná stezka Olšina.Zdroj: Deník/Adam HudecKousek od vodní nádrže Lipno, poblíž Horní Plané a Černé v Pošumaví, se nachází naučná stezka Olšina. Stezka dlouhá asi 7,5 kilometru vás během pohodových dvou hodinek provede po březích stejnojmenného rybníka a také místy, která byla ještě před několika lety lidem nepřístupná coby součást vojenského újezdu Boletice. Břehy rybníka Olšina jsou domovem mnoha rostlin, ptáků i živočichů - a se všemi z nich vás seznámí informační tabule na naučné stezce. Procházet budete jak po lesních cestách sypaných štěpkou, tak po mnoha nových dřevěných chodníčcích. Nechybí ani poutavé mostky, vyhlídky nebo několik přírodních aktivit pro děti.

Stezka Českou Kanadou

Ďáblova prdel.Zdroj: DM Česká KanadaTi, kteří rádi vyrazí pěšky na delší vzdálenosti, by rozhodně neměli minout novou Stezku Česku Kanadou. Ta vede z Jindřichova Hradce přes Novou Bystřici a Slavonice až do Dačic, měří celkem 118 kilometrů a je rozdělena do 8 menších etap. Postupně vás zavede na ta nejpoutavější místa oblasti Česká Kanada, ať už do hlubokých lesů, kolem průzračných rybníků, romantickým Jindřišským údolím, k rozhledně U Jakuba, ke zřícenina Landštejn nebo třeba k bizoní farmě Rožnov. Na každém z osmi úseků stezky je rozhodně co poznávat, takže nasaďte pevné boty, popadněte chodící hůlky a vzhůru na začátek trasy do Jindřichova Hradce.

Dívčí Kámen

Dívčí kámen.Zdroj: archiv DeníkuPokud pro svůj další jihočeský výlet hledáte fascinující a tajemné místo, neměli byste přehlédnout zříceninu Dívčí Kámen. Monumentální romantická zřícenina se tyčí na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov. Hrad, který si zahrál kulisu v některých pořadech, je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republice. Místo navíc umocňuje blízkost keltského oppida, které se významem a velikostí řadí k evropským unikátům.

Stezka údolím Lužnice

Stádlecký řetězový most.Zdroj: archiv DeníkuStezka Údolím Lužnice je přírodní turistická trasa v jižních Čechách, která vás provede malebným údolím řeky Lužnice - konkrétně z Plané nad Lužnicí až do Týna nad Vltavou - a nabídne vám vskutku nezapomenutelný zážitek. Provede vás například přes města Tábor a Bechyně. Celková délka stezky je 55 km a je rozdělena do 4 denních etap. Atraktivita této trasy byla oceněna zařazením do seznamu nejlepších stezek Evropy Leading Quality Trails Best of Europe.

Terčino údolí

Vodopád v Terčině údolí.Zdroj: archiv DeníkuTerčino údolí je jedním z nejkrásnějších a nejmalebnějších údolí celých jižních Čech. Tento anglický lesopark leží asi jeden kilometr jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách. Krásným parkem prochází naučná stezka, jež seznamuje návštěvníky s historií parku i se zajímavostmi, které se zde vyskytují. Okruh stezky, která má asi 7 kilometrů, je určený pěším návštěvníkům a je přístupná celoročně. Najdete na něm celkem 12 poutavých zastavení, a to včetně tvrze Cuknštejn nebo nádherného vodopádu.

Zdroj: Jižní Čechy

Červená Lhota

Zámek Červená Lhota.Zdroj: archiv DeníkuPokud hovoříme o nejlepších jihočeských tipech na výlety, nesmíme rozhodně vynechat pohádkový zámek Červená Lhota. Naleznete jej nedaleko Deštné u Jindřichova Hradce (a když už Deštnou budete projíždět, zastavte se na prohlídku tamních dvou zajímavých muzeí - zabývají se letectvím a provaznictvím). Vnitřní prostory Červené Lhoty jsou bohatě zdobené a zachovávají atmosféru minulých století. Krásná zahradní úprava a park sestávající z romantických cestiček, květinových záhonů a vzrostlých stromů pak dodávají zámku ještě více kouzla. Zámek Červená Lhota je také oblíbeným místem pro svatební obřady a romantické fotografie.

Židova strouha

Židova strouha.Zdroj: archiv DeníkuŽidova strouha je romantické kaňonovité údolí potoka, které leží asi 3 kilometry jižně od Bechyně nedaleko Nuzic. Prochází jím žlutá turistická trasa. Za vyššího stavu vody je obtížně broditelná, za běžného dne však při jejích procházení míjíte množstvích brodů, které se dají zvládnout i takřka suchou nohou. Při ústí do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní masivy. S sebou si nezapomeňte vzít vydatnou svačinu, protože cestou nenarazíte na žádné občerstvovací zařízení.

Český Krumlov

Český Krumlov.Zdroj: archiv DeníkuPrávem považovaný za jedno z nejkrásnějších českých měst je Český Krumlov. Romantické městečko s bohatou historií i dechberoucím zámkem se nachází na řece Vltavě a rozhodně je v něm co zažít. Navštívit kromě hradního a zámeckého komplexu můžete i nádhernou zámeckou zahradu s otáčivým hledištěm, charakteristickou zámeckou věž, muzeum voskových figurín, Egon Schiele Art Centrum, kostel sv. Víta nebo třeba místní pivovar. Rozhodně nevynechejte krumlovské kláštery - unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku a láká zejména rodiny a děti. Vystoupat také můžete k baroknímu poutnímu areálu na Křížové hoře, odkud se vám naskytne nevídaný výhled na celé město i na okolní krajinu včetně hory Kleť.

Obludiště

Obludiště.Zdroj: archiv ObludištěNejvětší habrové bludiště ve střední Evropě nese jméno Obludiště a naleznete jej nedaleko Dolní Pěny u Jindřichova Hradce. Jeho rozloha je přes 6000 metrů čtverečních a čekají v něm na vás na tři kilometry cestiček. Součástí areálu Obludiště je i dětské hřiště a kiosek. Můžete si zde užít i plavbu na vorech nebo takzvaný kulidrom - velmi oblíbenou kuličkovou dráhu. Výlet do habrového bludiště lze spojit také s překrásnou Zoo Na Hrádečku.

Hoslovický mlýn

Hoslovický mlýn.Zdroj: archiv DeníkuAreál vodního mlýna leží v obci Hoslovice 17 kilometrů jihozápadně od Strakonic u Hoslovického potoka. Tvoří jej tři stavby – mlýn s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky. Návštěva Hoslovického mlýna vás přenese do dob dávno minulých. Autentický obraz života na mlýně připomíná původní hospodářské vybavení s funkčním mlecím zařízením a domácí zvířata. Zapůsobí na vás také životní příběh rodiny Harantů, posledních mlynářů.