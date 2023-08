České kuchařky učily Vídeň vařit, češti zedníci Vídeň stavěli - říkalo se o časech za císaře pána, kdy noblesní paláce smetánky rakousko-uherské monarchie i stavby církevní přes léto stavěly party vyhlášených zedníků, velmi často z jižních Čech.

I o tom, že si místní lidé považují dědictví po předcích a snaží se dál ho zachovat a udržovat, ač se už uvnitř statků žije moderně, hovořil před kamerou starosta Jan Kubíček. | Foto: Mirka Bezrouková

Vysoké nároky, velká zkušenost, fortel, preciznost a k tomu jedinečný cit pro lidové motivy, to byl základ světově obdivovaného a uznávaného tzv. selského baroka. Architektonickému stylu, který se tak bohatě a půvabně zachoval právě u nás na jihu.

Snad každý si vzpomene na jméno proslulého zednického mistra Jakuba Bursy, který působil především na rodném Volyňsku kolem Vlachova Březí. Anebo na Holašovice. Vybavíte si nádherné ucelené návsi na Zbudovsku a Hlubocku - jedinečně v Plástovicích, hodně na Strakonicku, ale třeba i Třeboňsku, velmi bohatě také v oblasti Soběslavsko-Veselských Blat. Právě tam se tentokrát vypravila Toulavá kamera. Každá ze zmíněných oblastí má svůj specifický rukopis, který jim vtiskly právě party mistrů, kteří tu žili a pracovali - zpravidla na podzim, když se vrátili z práce ve Vídni. Na Táborsku prosluly zvláště rody Patáků a Šochů. Otec na syna předávali jedinečné mistrovství, které dodnes okouzluje na štítech rozlehlých statků originálním zdobením a krásou.

Z natáčení v Mažicích. S půvabnou ukázkou blatských krojů, za účasti starosty Jana Kubíčka a Barbory Bicanové, manažerky cestovního ruchu, která doporučí i další vesnice s unikátním selským barokem.Zdroj: Mirka Bezrouková

Natáčelo se hned v několika obcích, třeba v Mažicích, kde nechybí půvabný návesní rybník s kapličkou a statek se sýpkou, v níž se obilí skladovalo hned ve třech patrech. I tady bylo zvykem zdobit bohatě nejen samotné obytné stavení, ale právě i hospodářské části - jednak z úcty k úrodě, jednak aby sedlák dal jaksepatří najevo své bohatství. Však se v tom také furiantsky trumfovali!

Podobně jako statky byly náramně zdobené i zdejší kroje. Kam prý v nich Blaťačky přišly, budily pozornost. I o tom bude v reportáži řeč - také o rašelině, z níž se vypichovaly borky, o studánce s výbornou vodou, o tom, že si majitelé statků zpravidla uvědomují hodnotu původního zdobení, takže při rekonstrukcích nešidí, a ač složitěji a dráže, nádherné štukové ornamenty obnovují.

V Komárově se pracuje na obnově krásy jednoho z velkých statků. Pozornost se přitom poctivě věnuje i původní štukové výzdobě.Zdroj: Mirka Bezrouková

V Komárově kamera zrovna zastihla jednu takovou náročnou obnovu, která jistě bude i pýchou obce. Generace předků do štítů svých domovů nechávala vytvářet symboly nejen pro krásu, ale i různé další důvody - Boží oko, křížky a stromy života jako znamení víry a prosbu o ochranu domu, rodiny i hojnost úrody, srdíčka a věnečky pro trvání lásky a pospolitosti. Za unikátními štíty se už ale samozřejmě dnes odehrává normální současný život - nesvítí se loučemi, nepere v neckách s valchou a pro čerstvé zprávy se nemusí chodit už jen do hospůdek.

Jak to ale bývávalo dříve, to se byla Toulavá kamera zeptat ještě v Blatském muzeu v Soběslavi. Tam je k vidění světnice, v jaké se na Blatech žilo a pracovalo. Pec, ve které se topilo nikoli dřevem, ale zmíněnými borkami. Nechybí ani středobod domova - stůl a tzv. Svatý kout s podmalbami, vyobrazením svatých a patronů řemesel. A samozřejmě ani zdejší typická keramika - včetně džbánů, ve kterých možná nosily ženy mužům na pole vodu, anebo které se plnily dobrým jihočeským pivem.

Návesní rybník a kaplička v Mažicích. I to tvoří půvab jihočeské vesnice.Zdroj: Mirka Bezrouková

Turisté do této části jižních Čech přijíždějí tak trochu jako na návštěvu. Není tu žádný turistický skanzen, tady se normálně žije - o to autentičtější zážitek si odtud lze odvézt. Cyklisté a pěší mají k dispozici hned několik tipů stezek - cestu jim dobře poradí i infocentrum na náměstí ve Veselí nad Lužnicí. Najdete ho ve Weissově domě. Ten nese jméno hudebního skladatele, který putoval po blatských vesnicích a sbíral zdejší písničky. Zapsal je naštěstí do not - právem je mu věnovaná expozice místního muzea.

Na Blata se lze vydat kdykoli.

Mirka Bezrouková