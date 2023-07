Táborsko

Česká dřevěná hračka.Zdroj: L. Polišenská



Pro malé i velké hračičky

Kdy: Do konce prázdnin

Kde: Tábor, Galerie 140, Veselí nad Lužnicí, KD

Proč přijít: Na Táborsku si užijí milovníci hraček. Výstava Dřevěná hračka v táborské Galerii 140 představuje zručnost lidových řemeslníků, ale i tovární výrobu hraček od konce 30. let 20. století. Ty české/československé výroby byly velmi kvalitní, estetické, vkusné, plnily i úlohu vzdělávací a výchovnou. Jejich věhlas byl potvrzen řadou ocenění na mezinárodních výstavách, naše hračky se vyvážely snad do celého světa. Pro děti je připravena herna s dobovými hračkami a výtvarný koutek. Otevřeno je denně od 10 do 12 a od 13 do 17 h. Kulturní dům Veselí nad Lužnicí hostí výstavu Pěkná jako panenka. Jak už název napovídá, obdivovat tu můžete panenky, ale i koníky ze soukromé sbírky. Dozvíte se zajímavosti z historie výroby panenek a mnoho dalšího. Pro děti je připravená dílnička. Otevřeno je vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 13 do 17 h

Tančírna na náměstí

Kdy: V sobotu 8. července od 19 h

Kde: Tábor, Žižkovo náměstí

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Přijďte se odreagovat tancem. Táborské náměstí se ještě po čtyři letní soboty promění v tančírnu, jednu z nich si můžete užít právě o tomto víkendu. Tančit se bude Salsa, Bachata, Cha-cha, Madison, Jerusalema, Casino rueda a další …