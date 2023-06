Českokrumlovsko

Festival Cihelna Vystupovat! v Chlumu.Zdroj: Cihelna vystupovat

Cihelna vystupovat 18

Kdy: Pátek 23. června od 17 hodin do neděle 25. června do 0.15 hodin

Kde: Chlum u Křemže

Proč přijít: Přátelský festiválek se dožívá plnoletosti. Oslavme to společně v Chlumu u Křemže koncem června! Vystupující:

PÁTEK: Nesser - violent rokenrol Horní Planá, Theory of Everything - noise punk rock Český Krumlov, Klauni - hc rokenrol ČB, Malignant Tumour - ostravská mlátička - rokenrol metal punk, Inception of Fall - tech death met Kroměříž.

SOBOTA: divadlo Já to jsem - Červená karkulka, Tomáš J. Holý - acoustic ambient oneman guitar show, Bára Petříčková - alternative folk Valašsko, David Kozák - pop folk ČK/Praha, Švihadlo - reggae legenda Mladá Boleslav, Hudba dúhy - rainbow-gypsy-ethno-reggae ČK / Karpaty, Pingies Orchestra - blues rock bigband Český Krumlov. Vstupné: pátek / sobota: 300 korun, pátek + sobota: 350 korun

Highline Festival

Kdy: Od čtvrtka 22. června do neděle 25. června

Kde: Historické centrum Českého Krumlova

Proč přijít: 3. ročník unikátního mezinárodního festivalu highlinerů a slacklinerů. Highline Festival Český Krumlov 2023 se opět uskuteční jako kombinace sportovního programu a akcí pro veřejnost. V loňském 2. ročníku se do sportovní části registrovalo 50 lezců, letos lze očekávat účast stovky akreditovaných lezců, z toho polovina je ze zahraničí. Letos pro ně bude nachystáno 12 různě dlouhých a různě obtížných výškových lajn v délce od 25 do 235 metrů, na náměstí Svornosti bude opět k vidění triková aréna i dvě paralelní lajny pro závody na rychlost (speedline), Prádelna bude hostit workshopy a besedy, klášterní zahrada letní kino. Čtvrtek 22. června: 08:00–12:00 slackline akademie pro školy / Městský park, 10:00–18:00 highliny nad městem – volné lezení/přechody 12 výškových lajn (pouze pro akreditované lezce), 15:00–16:00 slackline akademie pro veřejnost / Městský park, 21:00 kino v Prádelně – Provazochodkyně nad Prahou, dokumentární film, 52 minut, ČR, 2020 / Prádelna v Hradební ul. Pátek 23. června: 08:00–12:00 slackline akademie pro školy / Městský park, 10:00–18:00 highliny nad městem – volné lezení/přechody 12 výškových lajn (pouze pro akreditované lezce), 12.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU se Schwarzenbergskou granátnickou gardou a trubači / náměstí Svornosti, 14:00–18:00 paralelní vyřazovací SPEEDLINE ZÁVODY / náměstí Svornosti, lajny č. 7 a 8. Sobota 24. června: 10:00–18:00 highliny nad městem – volné lezení/přechody 12 výškových lajn (pouze pro akreditované lezce), 10:00–11:00 Slackboard workshop pro veřejnost s Tomášem Valentou / Městský park, 14:00–18:00 TRICKLINE ZÁVODY / náměstí Svornosti; v přestávkách exhibice na speedline, promenáda barokních masek, tandemová akrobacie, 21:00 kino v Prádelně – Adam Ondra, posunout hranice, dokumentární film, 82 minut, ČR/Itálie, 2022 / Prádelna v Hradební ul., 22:00–22:15 NOČNÍ KOMETA – slackboard-sjezd s ohnivou pochodní v podání rekordmana Tomáše Valenty / lajna č. 3 od zámku k hotelu Růže. Neděle 25. června: 10:00–15:00 highliny nad městem – volné lezení/přechody 12 výškových lajn (pouze pro akreditované lezce), 14:00–15:00 slackline vory na Vltavě / Rybářská ulice směr zámek. Vstupné: Zdarma