Českokrumlovsko

Květiny, tanec, hudba. To je Májovka v Prádelně.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Muzejní noc

Kdy: Sobota 27. května od 19 do 23 hodin

Kde: Regionální muzeum v Českém Krumlově

Vstup: Volný

Proč přijít: Přijďte si užít muzejní noc s doprovodným programem. Zažijete historii i tvoření. Od 19 do 21.30 hodin je připravený workshop s názvem Papírové město. Malí i velcí si mohou vytvořit vybrané historické domy z Českého Krumlova, které mohou nakonec porovnat s modelem města a podívat se, jak vypadaly na počátku 19. století. Do dávné minulosti vezme zájemce debata s názvem Nebojte se archeologie, připravená je od 19.30 do 21.30 hodin a dozvíte se, jak archeolog pracuje, k čemu je dobrá a co všechno se dá najít pod zemí. Od 20.15 a 21.45 hodin je na návštěvníky čeká naučný program Japonské meče ve sbírce muzea. Dozvíte se, co je to japonský meč a odkud se ve sbírkách muzea vzal. Uvidíte originální japonské meče ze sbírky muzea a v praktických příkladech i to, jak se meč nosil nebo používal.

Májovka v Prádelně

Kdy: Neděle 28. května od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: Prádelna Český Krumlov, Hradební 83

Proč přijít: V Krumlově si můžete užít celodenní festival oslavy léta, lásky a nadcházející sezony radosti. Oblečte se do bílé, ozdobte se květinami a přijďte radostně oslavit májový čas lásky tvorbou, hudbou a tancem. Těšit se můžete na společné splétání věnce, dřevořezbu májové sochy, výrobu lampiónků, tanec & hudbu.