Českobudějovicko

Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Slavnost památky zesnulých

Kdy: celý "dušičkový týden" do neděle 5. listopadu

Kde: Budějovice, různá místa

Proč přijít: Ve čtvrtek 2. listopadu od 18 h průvod světel z Piaristického náměstí, od 20 h Dvě slova jako klíč, filmové drama, Biograf Kotva. V pátek 3. listopadu od 18 h Příběhy malé Lupitiny Gonzáles, Dora Bouzková, loutkové představení v Kostele sv. Rodiny, výtvarná dílna po představení v Kostele sv. Rodiny, od 18 h Cesta za svobodným a udržitelným pohřebnictvím, přednáška Adama Vokáče, předsedy spolku Poslední stopa, v Kavárně Biografu Kotva. V sobotu 4. listopadu od 16 h Legenda o štěstí, loutkové představení, Jevgenij Ibragimov, v Kavárně Biografu Kotva. V neděli 5. listopadu od 14 h Oskar a Růžová paní, loutkové představení, Genesius, divadlo od sv. Josefa, v Kavárně Biografu Kotva, od 16 h Tonda, Sláva a kouzelné světlo, animovaný, rodinný film, v Biografu Kotva.

Vzdělání a řemeslo

Kdy: čtvrtek a pátek 2. a 3. listopadu od 9 do 17 h, v sobotu od 9 do 15 h

Kde: budějovické výstaviště

Proč přijít: Největší jihočeský veletrh středního a odborného vzdělání. Vstup zdarma. Za účasti Jihočeské univerzity, České zemědělské univerzity v Praze, Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Univerzity obrany. Součástí výstavy jsou celostátní soutěže, pódiové prezentace.

Yogafest - rozsviťte si podzim

Kdy: sobota 4. listopadu od 9 do 18.30 h

Kde: budějovická Solnice

Proč přijít: Třetí ročník největší jógové události na jihu Čech. Pozváni jsou inspirující učitelé, kteří zatím unikají pozornosti mediálního prostoru. Těšit se můžete na Nikol Pfeifer, lékařku Míšu Šimkovou, Martinu Kratochvílovou, Evu Kozákovou, které vás provedou lekcemi jógy a přednáškami. Program a vstupenky na www.yogafest.cz.

Výstava a soutěž plastikových modelů Jihočeský kapr 2023

Kdy: sobota 4. listopadu od 9 do 14 h

Kde: Jihočeské muzeum

Proč přijít: K vidění budou letadla, vojenská technika, lodě, auta aj. v měřítku 1/100, 1/24, 1/72, 1/48, 1/32, 1/35 atd. Jedná se o ukázku polytechnické výchovy a manuální zručnosti jednotlivých modelářů a dále je to jedna z možností využití volného času jak pro děti, tak dospělé. Základní vstupné činí 70 Kč, děti do 12 let mají vstup zdarma. V rámci zakoupení lístku na tuto akci opravňuje vstupenka i návštěvu všech expozic a výstav v muzeu.