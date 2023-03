Jindřichohradecko

Velikonoce na dačickém zámkuZdroj: Foto:archiv zámek Dačice



Velikonoční prohlídky na zámku

Kdy: V sobotu 1. a v neděli 2. dubna od 10 do 16 h

Kde: Státní zámek Dačice

Vstupné: Plné vstupné 180 Kč, snížené 140 Kč, dětské 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Proč přijít: Návštěvníci si mohou prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry zámku doplněné o výklad kombinující jak klasické zámecké informace, tedy o architektuře, vybavení a majitelích, tak informace o tom, jak se slavily Velikonoce v historii. A jsou to fakta skutečně zajímavá. Víte například, že se dříve peklo více druhů mazanců a v čem rozdíl spočíval? Nebo kde se vzala tradice pečeného beránka? Pročpak jsou v zámku mj. zlatě barvená vajíčka a jak stará je tradice malovaných kraslic? Když si přijdete prohlédnout velikonoční zámek, určitě se to dozvíte. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. V neděli navíc nádvoří zámku a prostory městského muzea zaplní velikonoční jarmark. Slibuje ukázky výroby a podej kraslic, pomlázek, perníků, živá zvířátka, dílničky pro děti, živou hudbu a mnoho dalšího. Vstup na jarmark je 20 koru, děti do 15 let neplatí.

Odemykání Kameničky

Kdy: V sobotu 1. dubna od 13 h

Kde: Nová Včelnice, Parkoviště u TEBO, a.s.

Proč přijít: Tradiční vodácká akce začíná registrací účastníků, ve 13.50 h odemknou řeku a pak Kameničku společně sjedou. Letos je připravená i suchá varianta pro pěší, čeká je 8 km dlouhý výšlap okolím řeky po polních a lesních cestách až do Jarošova. Po sjezdu se všichni setkají v hospodě Pod kostelem. Občerstvení je zajištěno.

Velikonoční veselice

Kdy: V sobotu 1. dubna od 10 h

Kde: Muzeum Jindřichohradecka, budova ve Štítného ulici

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Čekají vás tradiční velikonoční dílny, trhy, řemesla, pletení pomlázek, Luďkova Hračkolna, dlouhoruký harmonikář Ondřej Vácha, cimbálová muzika Notečka z Břeclavi, Jarošovská krojová družina a průvod s Kraslicovníkem za doprovodu řehtaček dětského rytmického orchestru Hakuna Matata.

Řemesla pro Paříž

Kdy: V pátek 31. března od 16 h

Kde: Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel v Jindřichově Hradci

Proč přijít: Vernisáž výstavy Řemesla pro Paříž. Uvidíte tapiserie podle návrhu Františka Kysely utkané v dílně Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci, které získaly v roce 1925 Velkou cenu – Grand Prix v Paříži. O doprovodný program se postará akordeonový soubor žáků ZUŠ Vítězslava Nováka pod vedením Kristýny Fajkusové. Výstava bude přístupná kromě pondělí vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 h, a to až do 17. prosince.

Aprílový výšlap

Kdy: V sobotu 1. dubna od 10 h

Kde: Sraz před radnicí v Kardašově Řečici

Proč přijít: Turistický kroužek při Sportovním klubu Kardašova Řečice vyráží jednou měsíčně o víkendu do přírody, našlapat pár kilometrů v okolí a možná i kousek dál. Výpravy jsou svou náročností určeny spíše starším dětem (2. stupeň), popřípadě zdatnějším mladším dětem, jejich rodičům a široké veřejnosti. Aprílový výšlap slibuje společně zvládnout cca 15 - 20 km a objevit skryté kouty krásného okolí. S sebou si vezměte jídlo a pití, vhodné oblečení a obuv, dobrou náladu.

Podvečer s Andersenem

Kdy: V pátek 31. března 17 – 20 h

Kde: Knihovna Stráž nad Nežárkou

Proč přijít: Na putování s knihou, ale bez rodičů, se mohou těšit děti ve věku 6 – 10 let ve Stráži nad Nežárkou. Počet účastníků je omezen, je třeba se předem přihlásit.

Velikonoční jarmark

Kdy: V sobotu 1. dubna 12 – 17 h

Kde: Spolkový dům Slavonice

Proč přijít: Spolek Slavonická renesanční společnost srdečně zve všechny na domácí sousedský jarmark, a to v sobotu 1. dubna 2023, od 12 do 17 hodin a není to Apríl. Jarmark se bude odehrávat na dvorku, v přízemí i v patře Spolkového domu ve Slavonicích. Stánky najdete i na plácku u Slavonického potoka. Jarmark je zaměřený na jaro, Velikonoce a lokální produkty. Pro děti jsou připravené dílny.

Když se (za letu) nedaří

Kdy: V pátek 31. března od 18 h

Kde: Muzeum Jindřichohradecka

Proč přijít: Přednáška o záchranných systémech letadel určená pro nejširší veřejnost. Prezentace obrázků, krátkých videí a schémat konstrukcí vystřelovacích sedadel a průběhu katapultáže, bude prokládána vlastními zkušenostmi, zážitky a poznámkami bývalého vojenského pilota majora v. v. Ing. Jaroslava Morochoviče.

Noc s Andersenem

Kdy: V pátek 31. března 18 – 22 h

Kde: Městská knihovna Jindřichův Hradec

Proč přijít: Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství. Přihlášky a bližší informace získáte v dětském oddělení městské knihovny.

Ukliďme Česko na Jindrově stezce

Kdy: V sobotu 1. dubna od 9 h

Kde: Jindřichův Hradec, Jindrova naučná stezka

Proč přijít: Spolek Hamerský potok z.s. se letos opět zapojí do akce Ukliďme Česko. Sraz je v 9 h na Bobelovce na točně autobusů. Podle počtu účastníků se pak lidé rozdělí na dvě skupiny, jedna bude pokračovat po stezce směrem k Vajgaru, druhá k Jindřiši. Na akci se můžete registrovat předem na stránkách www.uklidmecesko.cz (akce 36069). Vaše registrace usnadní organizaci akce, ale je možné přijít i bez ní.

Zpívaná mše svatá

Kdy: V neděli 2. dubna od 9.30 h

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jindřichův Hradec

Proč přijít: Mši svatou na Květnou neděli doprovodí zpěvem Chrámový sbor Adama Michny

Jarní koncert

Kdy: V neděli 2. dubna od 19 h

Kde: Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Vstupné: 180 Kč, děti zdarma

Proč přijít: Jindřichohradecký symfonický orchestr zve v neděli 2. 4. 2023 od 19 hodin do Rytířského sálu Státního hradu a zámku v J. Hradci na svůj tradiční Jarní koncert. Pod taktovkou dirigenta Radka Šalši zazní 1. suita z Peer Gynta od Edvarda Griega, Symfonie č. 8 „Nedokončená“ Franze Schuberta a Koncert pro kontrabas a orchestr S. A. Kusevického. Jako sólista se představí Václav Hořák, student HAMU a vedoucí kontrabasové skupiny Plzeňské filharmonie.

Pohádkový svět Jindry Čapka

Kdy: V sobotu 1. dubna v 17 h vernisáž, výstava trvá do 24. června

Kde: Třeboň, Dům Štěpánka Netolického

Proč přijít: Výstavu Pohádkový svět Jindry Čapka zahájí Třeboňští za přítomnosti autora. Jindra Čapek patří mezi nejvýraznější mezinárodně uznávané výtvarníky. Jeho život naplňuje převážně ilustrátorství, které s neuvěřitelným kouzlem oživuje příběhy knih pro děti i dospělé. Doma i v zahraničí oživil příběhy více než 70 knih, které vyšly v 25 světových jazycích na několika kontinentech. Své ilustrace vystavoval například v New Yorku, Tokiu, Madridu, Curychu, Benátkách atd. Největší výstavu v České republice měl v roce 2022 v Českém Krumlově, kde již téměř 20 let žije a tvoří. Další jeho velká výstava zavítá právě do Domu Štěpánka Netolického v Třeboni, kde bude k vidění od 1. dubna do 24. června 2023. Na své si přijdou děti, protože k výstavě je připraveno několik hravých karet. Pomocí nich budou děti objevovat detaily ilustrací a mohou si vytvořit i vlastní pohádkovou postavu.

Rituál splněných přání

Kdy: V sobotu 1. dubna v 19.30 h

Kde: Divadlo J. K. Tyla Třeboň

Proč přijít: Divadelní spolek Kajetán zve na premiéru hry Eriky Suchanové Rituál splněných přání. Jak se změní poklidný večer v tichém domě obývaném čtyřmi stárnoucími sourozenci po absolvování nevinného rituálu? Co chce každý z nich změnit? Jak to ovlivní jejich životy? Přijďte se s námi zasmát, zasnít i zatesknit si, ale hlavně si dávejte velký pozor na svá přání. Mohla by se vám splnit. Rezervace vstupenek každý všední den 8 – 16 h na tel. 723 924 670. Další reprízy budou uvedeny 21. 4. a 18. 5.

Exkurze do přírodního parku

Kdy: V neděli 2. dubna od 9 h

Kde: Sraz u Staňkova

Proč přijít: Dům přírody Třeboňska zve na vycházku do přírodního parku Homolka-Vojířov s místním znalcem Vladimírem Bednářem. Sraz účastníků bude v 9 h na severním okraji katastru obce Staňkov před turistickým přístřeškem, kde cyklotrasa č. 322 vchází do lesa. Na místě je možné parkování. Odtud povede Vladimír Bednář exkurzi lesními cestami okolo Staňkovského rybníka až k Bublavé skále a zpět. Celý okruh měří cca 15 km, je třeba mít vhodnou terénní obuv a svačinu (na trase není zajištěno občerstvení).

Ukliďme Třeboň

Kdy: V sobotu 1. dubna od 9 h

Kde: Třeboň

Proč přijít: Tradiční akce v rámci celostátní výzvy Ukliďme Česko. Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce. Sraz dobrovolníků je v 9 h na nádvoří městského úřadu. Připraveny jsou dvě úklidové trasy. Nezapomeňte na vhodné oblečení a dobrou obuv. Účastníci akce budou mít 1. dubna volný vstup do expozice Domu přírody Třeboňska, kde bude na děti čekat malé překvapení.

Noc s Andersenem

Kdy: V pátek 31. března 18 – 23 h

Kde: KD Koruna Nová Bystřice

Proč přijít: Zábavné nocování s dětmi z 1. až 4. tříd bude připraveno v pátek 31. března od 18 do 23 hodin v sále KD Koruna. Tradiční Noc s Andersenem je akce, při které budou děti soutěžit, tvořit, projdou se setmělým městem, nebude chybět divadelní představení, něco na zub a třeba i sázení Pohádkovníku. Co to bude? To se děti dozvědí až večer. Na akci je nutné děti přihlásit do 29. března v městské knihovně.

Velikonoční trhy

Kdy: V neděli 2. dubna od 14 h

Kde: České Velenice, Michlplac, kaštanová alej naproti Fenixu

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Jarní atmosféru nasajete na trzích v Českých Velenicích. Vystoupí děti ze Základní školy České Velenice, zahraje venkovská dudácká kapela Bedrník, v sále centra se hraje pohádka divadla Kejklíře Slávka (v kaštanové aleji naproti Fenixu)

Ukliďme Česko(velenicko)

Kdy: V sobotu 1. dubna od 9 h

Kde: České Velenice

Proč přijít: Také v Českých Velenicích se sejdou dobrovolníci, aby zlikvidovali nepořádek ve svém okolí. Sejdou se v 9 h před Fenixem. Pytle a rukavice jsou zajištěny, občerstvení také.