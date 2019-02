České Budějovice – Šestašedesát let manželství mají za sebou Miluška a Ivan Dvořákovi. Dnes spolu žijí v Domově pro seniory Hvízdal v Českých Budějovicích.

Společně. Sedmého února zahájili Ivan a Miluška Dvořákovi šedesátý sedmý rok svého vydařeného manželství, v němž se museli poprat i s mozkovými mrtvicemi. | Foto: Deník/ Jana Zuziaková

Společný život v dobrém i zlém si přislíbili 7. února v roce 1953. „Seznámila nás kamarádka Helena Marková, která Milušku vytáhla z domu. Byla to náhoda. Ale padla mi do oka už před rokem na Silvestra. Seděla u stolu s kamarádkami, ale netroufal jsem si,“ vzpomíná Ivan na dobu základní vojenské služby v Kaplici. Pocit zamilovanosti si Ivan stále vybavuje. Vzali se po dvouleté známosti, on se stal vojákem z povolání a dotáhl to na podplukovníka. Jeho žena celý život honila čísla jako účetní. Osud je zavál nejdříve do Benešova u Prahy, později do Českých Budějovic. Dva roky po svatbě se jim narodila Ivanka, dnes už mají pravnoučata.