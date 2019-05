České Budějovice - Zpátky na začátek se musela vrátit firma, která prováděla rekonstrukci toboganu na českobudějovické plovárně.

Ukázalo se totiž, že o osm metrů delší tobogan není pro jízdu bezpečný. Jak uvedl Petr Holický, náměstek primátora, v původní variantě by vyhovoval jen lidem do 80 kilogramů. Pomoci mělo nové čerpadlo, jenže ani to příliš vysokou rychlost návštěvníků nezbrzdilo. Zhotovitel tak musel tobogan v uplynulých dnech rozebrat a následně znovu sestavit. Podle náměstka primátora Iva Moravce by měl tobogan být hotov v září. „To snad splníme,“ konstatoval s pokrčením ramen.