„Budeme vám hrát pomalé písničky, abyste se moc nehýbali,“ sdělil na úvod Klus. "Aby se to nehoupalo," doplnil spěšně Jiří Kučerovský. „Nezapomínejte, že jsme vysoko, dole pod námi je hluboko,“ upozorňoval návštěvníky Klus. „Teď riskuju! Všimněte si, že pro mě ten adrenalin není problém,“ okomentoval „nebezpečnou“ situaci, když se chopil kytary. „Nedělej rychlý pohyby,“ napomínal Klus Kučerovského.

„Dobrý den vážení přátelé, věřím, že se vám bude po tomhle koncertě stezkat, až skončí,“ těmito slovy zahájil koncert Klus. A skutečně, jak sliboval, na playlist zařadil pomalejší songy. Koncert zahájili písní 17B. Jak symbolicky zněl úryvek písně, v němž stojí: …ať zůstane strom stromem a člověk člověku blíž… právě na Stezce korunami stromů.

Když však spustil: „Málo se o mně ví, že jsem byl v minulosti gladiátor, teď jsem takovej teplejší radiátor,“ smáli se i jeho hudební kolegové. „A dost! To dělá ta nadmořská výška. Prosím vás, kdybych mluvil hodně divný věci, tak mě upozorněte pískotem jako ptáci,“ pokračoval. Vzápětí se ozval pískot. „No, no, no,“ reagoval káravě Klus a lidé se hlasitě smáli. Odezvu v podobě smíchu sklidil i Kučerovský za jeho: „Budeme se k vám do Krkonoš rádi vracet.“

Na žádost jedné z fanynek zahráli píseň VeSmíru. Mezitím ale opět improvizoval a celý večer se ve svých improvizacích věnoval výškám: „Přeju si křídla mít na svých zádech, zvládám sotva jediný nádech a dělá se mi špatně, naštěstí je tu publikum úchvatné a vy to zvládnete, když já to pokazím, když se uprostřed písničky třeba zarazím,“ obdivuhodně z hlavy vymýšlel Klus originální texty.

Když zpíval jedné z dam improvizaci s textem: „Točíš mě a budu natočený, mám rád, když mě točí ženy, jsem na to úplně nadržený,“ lidé se upřímně bavili.

S písní Do nebe vyrazil mezi diváky. „Ahoj, čau, takhle vysoko,“ zpíval pozdravy lidem Klus, když se vydával výš a výš po Stezce korunami stromů. „Neopírej se tam, já vás musim trošku korigovat, ty se běž taky někam schovat, prosím tě, drž se pořádně,“ káral návštěvníky vtipnou formou.

K písni Napojen připojil pozitivní předmluvu, v níž směřoval k lidem výzvu a povzbuzení, že nynější situaci zvládneme, když budeme držet spolu. Další pomalou píseň s názvem Nezapomínej, vystřídala tolik energická a snad nejznámější Klusova píseň – Pánubohudooken. Tu ozvláštnil velmi originální taneční kreací. „Nohu hore, a čo vy? Vy se nedáte zmanipulovat, ani když som ze Slovenska?“ dělal si legraci Klus.

Závěrem zazněly hity jako Nina, JdeVoZem, Marie či píseň A pak. I Klusovo rozloučení s návštěvníky proběhlo originálně a rozloučil se slovy: „Bylo to na výši!“

I když se ale hudební večer chýlil ke konci, zdaleka tomu tak nebylo. Ani desítky selfie a videí s Klusem pořízených během jeho vstupu mezi diváky lidem nestačilo a začali se shromažďovat u provizorního pódia s dotazy na setkání. To se odehrálo dole pod Stezkou korunami stromů. Ani dlouhá fronta nebyla však důvodem pro to, aby lidé čekání na Tomáše vzdali. Není divu, na koncert dorazili lidé z celé republiky.

To potvrzují slova jedné z fanynek: „Koncert se mi líbil, obzvláště ta atmosféra, Stezka korunami stromů je nádherná,“ sdělila své dojmy Edita Ševčíková z Olomouce. Ta se na Stezce korunami stromů ocitla se svým přítelem už ráno, avšak zjistili, že večer zde má koncert Tomáš Klus, tak se na večerní koncert opět vrátili. Její partner Kamil Kříž okomentoval koncert jako hezký, ačkoli trochu stísněný. Pro oba partnery to byl první koncert po tvrdém lockdownu.

Z velké dálky dorazila i Jana Eisensteinová z obce Mšec, nedaleko Rakovníka. Ta trávila svou dovolenou u rodiny a zjistila, že na Stezce korunami stromů vystoupí právě její oblíbený zpěvák. Ani ona nešetřila slovy chvály: „Koncert se mi líbil, bylo to moc hezké,“ sdělila nadšeně.

Návštěvník Daniel Chumlen dokonce datum své dovolené podřídil právě termínu koncertu Tomáše Kluse. „Na Stezce korunami stromů jsem poprvé a jsem nadšený, moc se mi to tu líbilo,“ svěřil se. I on vážil dlouhou cestu, dorazil totiž stejně jako paní Edita z daleké Olomouce.