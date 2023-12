Nové stánky na náměstí

Budějovické adventní městečko.Zdroj: Tomáš Navara

Oblíbené vánoční městečko letos těší na náměstí Přemysla Otakara II. od 18. listopadu. Pro letošek vznikly nové stánky. Převažující barvou je světlá žlutá namísto dosavadní hnědé. „I koncepce trhu je nová,“ říká Rudolf Střítecký, autor nového pojetí vánočního městečka, ve kterém návštěvníci mají řadu atrakcí i tržnici. Na trhu jsou stánky, do kterých se vchází dveřmi, a jiné s tradičním pultovým prodejem. Dveřmi se vchází do stánků řemeslných prodejců. „Některé stánky vypadají jako roubenky, jiné jsou hrázděné. Stánky otevřené do 360° kopírují tvar bazénu kašny,“ vypočítává různé varianty nových stánků Rudolf Střítecký.

Stánky jsou dílem jílovické firmy Nema. Jsou tvořené dřevěným rámem a většinou pokryté palubkami. Pro adventní městečko vyřezal řezbář Jiří Nekola také nový betlém. Osm velkých postav doplňují menší zvířata nebo andělé. Před betlémem je také lavička pro fotografování.

