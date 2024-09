Bludný kámen, Černá věž a kašna se Samsonem nebo pivo. To jsou určitě ikony, které se hned vybaví i těm, kteří přijíždějí do Budějovic jako turisté.

Ale že toho už i jen na samotném náměstí mohou objevit mnohem víc, a dokonce i to, čeho si běžně nevšimnou ani místní, to ukáže v neděli 15. září oblíbený cestovatelský pořad České televize Toulavá kamera. Tentokrát se na jedinečné centrum podívá jako na učebnici architektury. A přestože náměstí působí velmi harmonicky, slova Petra Pavelce, ředitele Územní správy Národního památkového ústavu, možná překvapí. Když představí domy z doby gotiky, renesance, baroka, jedinečné propojení secese, kubismu i modernismu - prostě to vše na budějovickém náměstí je a spoluvytváří jeho unikátnost. Samozřejmě i díky ucelenému podloubí a kašně, tu může město považovat za skutečnou perlu.

close info Zdroj: Mirka Bezrouková zoom_in Z natáčení dvou dílů Toulavé kamery o Českých Budějovicích.

Město, jež založil v roce 1265 král Přemysl Otakar II., ovšem později rozhněvalo jeho dalšího majitele Karla IV. Proč, o tom v reportáži hovoří zástupce Turistické oblasti Budějovicko Vojen Smíšek. Další z vystupujících, patriot, badatel, fotograf a vydavatel Milan Binder, ze střechy radnice prozradí, že unikátní, jak se traduje - čtvercové - náměstí tak docela čtvercové není. Což ovšem samozřejmě nikomu nevadí, stejně jako skutečnost, že Černá věž se tak pojmenovává zhruba jen dvě staletí; předtím byla i renesančně barevná.

close info Zdroj: Mirka Bezrouková zoom_in Zatímco na Černou věž už vystoupal snad každý patriot, ne každý ví o možnosti podívat se na půvabné náměstí i ze střechy radnice - v rámci komentovaných prohlídek.

Příznivce Budějovic možná potěší i skutečnost, že o krajském městě připravili autoři hned dvě "Toulavky". Ta druhá představuje Budějce jako město na vodě. Tento díl si ale tvůrci Toulavé kamery raději schovají na jaro jako pozvánku do nové sezony - zvát zrovna nyní k radovánkám na řekách by bylo jistě poněkud nepatřičné.

Nicméně dopřát si i mnoho dalších zážitků během babího léta nabízí jihočeská metropole spoustu. Třeba návštěvu Jihočeského muzea, planetária, Černé nebo Vodárenské věže anebo si při komentovaných prohlídkách také dopřát zatím málo známou vyhlídku ze střechy radnice. Až se vyčasí, určitě bude jistě lákavé vyrazit si také po oblíbených cyklostezkách - at už ve směru na Boršov anebo k Hluboké, Purkarci či Týnu nad Vltavou. Bludný kámen na budějovickém náměstí můžete potkat s Toulavou kamerou už v neděli v deset na ČT1, pak kdykoli i na ivysilani.cz.

Mirka Bezrouková