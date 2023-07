Toulavá kamera se tentokrát vypravila do Trocnova - i kvůli velké novince, která je součástí rozhlehlého přírodního areálu. Jde o první část Archeoskanzenu, který vyrostl pár kroků od Památníku Jana Žižky.

V rozsáhlém areálu Jihočeského muzea v Trocnově se letos otevřel nový Archeoskanzen - středověká vesnice. | Foto: Deník/Edwin Otta

Už od husitských časů lidé přijíždějí do těchto míst vzdát hold proslulému husitskému vojevůdci. Legenda praví, že ho maminka přivedla na svět pod mohutným dubem, který jí poskytl ochranu při prudké bouři. Místo je dnes označeno kamenem s textem, opodál stojí monumentální, 13 metrů vysoká žulová Žižkova socha, kolem níž vede naučná stezka mapující milníky husitství. I o nich vypovídá muzejní expozice s ukázkami dobových zbraní, modelů bitev, interaktivními prvky, ukázkami z filmů o obávaném obránci myšlenek Jana Husa.

Nový Archeoskanzen od jara zase velmi autenticky a zdařile představuje každodenní život lidí v časech Žižkova mládí. K vidění je zemanský dvorec s obytnými stavením, stodolou, sýpkou, zbrojnicí, venkovní hliněnou pecí, ale také studnou, která poskytuje nezbytný předpoklad pro život - vodu. Jak se získávaly potraviny v časech bez supermarketů, připomínají políčka, záhonky na zeleninu a byliny, pastviny.

Hrubě tesané dřevěné trámy, na střechách došky i šindele, kamenné prvky i skleněné terčíky v oknech, to vše podtrhuje autenticitu dvorce.Zdroj: Mirka Bezrouková

Zážitek návštěvníků umocňuje skutečnost, že vše je tvořeno podle odborných historických studií, bádání v archivech i vykopávek v okolí. Podle úlomků kachlů se vystavěla zajímavá kamna, střepy inspirovaly i pořízení středověkého nádobí, uspořádání černé kuchyně apod. Při stavbě se dodržovaly staré technologie i postupy, využívala se ruční práce a přírodní materiály. Podařilo se rovněž najít a oslovit řemeslníky, kteří byli schopni vytvořit skvostné repliky proutěných, dřevěných, textilních či keramických předmětů.

Jihočeské muzeum, které celý trocnovský areál včetně nového skanzenu zřizuje, si přeje, aby šlo o vskutku co nejvěrnější možnost představit jihočeskou vesnici z přelomu 14. a 15. století co nejživěji. Jinak a přesvědčivěji, než je to možné z učebnic. Průvodce tu nejen umožňuje, ale přímo i nabádá návštěvníky leccos si osahat či vyzkoušet. Zvláště dětem se líbí šance obléct se podobně jako kluci a holky dávno před nimi, místo kšiltovky nasadit na hlavu kovovou helmici nebo potěžkat meč.

To a ještě víc můžete v neděli vidět v Toulavé kameře v 10 hodin na ČT1. A pak se do Trocnova vypravit i osobně. Do Archeoskanzenu si rezervujte čas návštěvy a vstupenky na webu Jihočeského muzea, do původní výstavy Památníku Jana Žižky to zapotřebí není. Obě expozice jsou otevřeny do podzimu, oblíbený přírodní areál je přístupný celoročně. Nyní si tu lze dopřát i různá divadelní představení, v září pak už proslulé Trocnovské slavnosti.

Mirka Bezrouková