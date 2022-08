Na nábřeží Malše pracují bagry, v Budějovicích chystají nové schody k řece

Před některými výkony jihočeských bicyklistů pak skutečně smekám. Například pravidelný výšlap kopce mezi Čakovem a Dubným, kde dopravní značka avizuje stoupání 12 %, lze u amatérů klidně srovnat s výšlapem do Alp u profesionálů. Přitom amatéři mají tu výhodu, že pokud se při cestě vydají hledat do lesa hříbky nebo lišky, tak sice mají výsledný čas „na houby“, ale je jim to fuk, protože domů vezou houby pravé.

A když třeba chtějí zažít pocit vítěze, stačí ve špičce ukázat záda kolonám aut v Budějovicích…