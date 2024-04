“Na čem nám ujíždějí sousedé” bylo tématem 8. ročníku největší konference cestovního ruchu v ČR Travelcon 2024 v Budějovicích. Z vystoupení zahraničních řečníků vyplývá zásadní: cestovní ruch v ČR potřebuje funkční systém a financování, okolní státy jsou v tomto směru napřed.

Tématem budějovické konference Travelcon bylo "Na čem nám ujíždějí sousedé". | Foto: JCCR

Jedním z hlavních témat konference, na které se sešel rekordní počet 457 účastníků, bylo především porovnání cestovního ruchu v ČR s okolními státy. Na pódiu vystoupili zástupci z Německa, Rakouska, Polska i Slovenska, kteří prezentovali svůj přístup k cestovnímu ruchu a na něj navázané aktivity. Byť byly příklady z jednotlivých zemí rozdílné, pojil je jeden souhrnný základ - celostátní funkční systém řízení a financování cestovního ruchu. „Naši sousedé přistupují k cestovnímu ruchu jako k průmyslovému odvětví a snaží se plně využívat jeho potenciál. Ať se jedná o propagaci cestovního ruchu, jeho řízení nebo budování infrastruktury nebo pořádání velkých akcí, vždy je to podloženo systémem financování a funkční legislativou v dané zemi. Tyto podmínky v okolních státech pomáhají tamnímu cestovnímu ruchu rychle se rozvíjet a my jen sledujeme, jak nám sousedé utíkají mílovými kroky,“ říká ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.

Řeč je o systému financování cestovního ruchu vyplývající ze zákona tak, jak k této problematice přistupují v Rakousku. Slovenský přístup na konferenci pak prezentoval Tomáš Ondrčka, generální ředitel sekce cestovního ruchu na nově vzniklém Ministerstvu cestovného ruchu a športu spolu s Judit Šipekiovou z národní agentury na podporu cestovního ruchu Slovakia Travel. Slovensko nejenže letos založilo ministerstvo cestovního ruchu, ale zároveň po období covidu navýšilo rozpočet agentury Slovakia Travel ze 14 milionů euro v roce 2021 na 26 milionů eur v letech 2023 i 2024. Pro porovnání, rozpočet agentury CzechTourism pro rok 2024 je 400 milionů korun. Slováci pochopili důležitost tohoto odvětví a přistupují k němu jako k investici, která má dobrou návratnost. I proto reklama na Slovensko v současnosti vyplňuje reklamní prostor v Evropě napříč různými kanály včetně televize. „Problematiku chybějícího systému financování cestovního ruchu v ČR jsme na Travelconu probírali již před dvěma lety. Od té doby se na státní úrovni příliš nestalo. Vznik zákona o cestovním ruchu po vzoru Rakouska iniciujeme již řadu let, ale výhledově se ho dle MMR nedočkáme dříve než v roce 2035. Zatímco v ČR se o cestovním ruchu bavíme, sousedé z jeho rozvoje čile profitují,” dodává Marie Chadimová, koordinátorka konference Travelcon.

O tom, že cestovní ruch a podpora rozvoje s ním spojené infrastruktury je důležitou investicí také pro Jihočeský kraj, byla vůbec první přednáška čtvrtečního programu. Kromě ředitele JCCR Petra Soukupa se jí zúčastnil vedoucí odboru regionálního rozvoje Jihočeského kraje Petr Hornát a ředitel destinační společnosti Tomáš Polanský. „Udržitelný cestovní ruch je pro jižní Čechy důležitý. U nás na Budějovicku se ho snažíme vnímat jako průmyslové odvětví, které přináší do regionu nemalé finanční prostředky a zaměstnanost. Tématem budějovické konference Travelcon bylo 'Na čem nám ujíždějí sousedé'.Zdroj: JCCRPříjmy z cestovního ruchu za rok 2023 činily v kraji 11,6 miliardy korun, z toho dvě miliardy připadly jen na Budějovicko. Udržitelnost pak chápeme v rovnováze mezi turisty a místními obyvateli a v přínosu, který toto odvětví pro místní komunitu má. Cestovní ruch nám pomáhá realizovat a provozovat investice, které následně využívají i místní obyvatelé, ale bez cestovního ruchu by se je jen těžko podařilo financovat. Zároveň nám cestovní ruch nesmí zničit unikátnost našeho regionu,” říká Tomáš Polanský. Do budoucna se chce kraj i město České Budějovice zaměřovat na kongresovou turistiku či firemní a sportovní akce. Tento segment takzvaného MICE turismu je přínosný v období mimo hlavní sezonu a pomáhá rozložit ekonomický efekt cestovního ruchu do celého roku.

Konference přinesla také témata z oblasti marketingu a současných technologií. Se svými příspěvky vystoupil Andy Sitta ze Seznam Brand Studio nebo Dominika Ratajová z projektu Sítě v malíčku. Účastníci se mohli zapojit také do několika workshopů nebo navázat kontakt s partnery z oblasti technologií a služeb. Během konference vzniklo deset dílů Travelcon podcastu s vybranými hosty, který bude v nejbližších dnech dostupný na kanálech Jižní Čechy a podcastových platformách.

Během dvou konferenčních dnů se vypilo 155 litrů výběrové kávy. Úspěch měl retro stánek s ikonickým budějckým pikadorem doplněným o pivo z Budvaru. Akce se konala na výstavišti ve zrekonstruovaném Národním pavilonu Z, který je součástí infrastruktury pro kongresovou turistiku.

Zdroj: Jihočeská centrála cestovního ruchu