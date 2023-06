Strážníkovi Jaroslavu P. poděkoval ředitel Městské policie České Budějovice Martin Hrinko za pomoc při odhalení pachatele loupežného přepadení ve Staroměstské ulici, které se stalo 31. května kolem 17. h.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Pachatele loupežného přepadení se strážníkovi podařilo identifikovat podle fotek, které s žádostí o pomoc při pátrání poskytli městské policii kriminalisté. Mluvčí městské policie Věra Školková uvedla, že strážník díky své dobré místní znalosti v dotyčném mladíkovi poznal osobu, kterou před několika týdny kontroloval v souvislosti s jinou událostí na Senovážném náměstí. "Netrvalo dlouho a totožnost domnělého pachatele byla předána vyšetřujícím policistům," dodala mluvčí.

Strážník Jaroslav P. odhalil pachatele loupežného přepadení ve Staroměstské ulici v Budějovicích. Na snímku s ředitelem městské policie Martinem Hrinkem.Zdroj: Městská policie České Budějovice

Policisté ve spolupráci s vedoucím hlídkové služby městské policie požádali o spolupráci i vedení obchodních center, kde by se mohl dotyčný zdržovat. V pátek 2. června mladíka odpovídajícího popisu spatřil pracovník bezpečnostní služby v Mercury. "Následná kontrola jeho totožnosti ukázala, že to byla trefa do černého. Policisté potvrdili, že se skutečně jedná o domnělého pachatele," řekla mluvčí strážníků. Mladistvý v květnu srazil 80letou ženu z kola ve Staroměstské ulici a odcizil její tašku.

Policisté z Budějovic hledali důležitou svědkyni. Přihlásila se jim sama