Na začátku října pokřtil ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích svoji 10. knihu, a to sbírku básní Otevři oči. Ukázky z ní četla herečka Valérie Zawadská.

O čem vaše kniha je a proč se jmenuje Otevři oči?

Jan Žák: Má název podle první básně, která má být takovým mementem pro lidi. Aby si uvědomili, že žijí jenom určitou dobu. Že tady nejsou na věky a aby se podle toho také chovali. Jinak je to sbírka takových rychlých básní. Je to 10. kniha, kterou jsem vydal.

Jak byste charakterizoval styl vašeho psaní?

Píšu především stručně a jasně. Všechny verše a fakta jsou stavěny tak, aby čtenář pouze hloubal o významu, ne co jimi chtěl básník říci.

Jan Žák: Běžec na lyžích, trenér, uveden do sportovní síně slávy Strakonicka.Byl v reprezentačním družstvu ČSSR juniorů a v letech 1956 až 1958 jako člen Dukly Liberec získal dva tituly mistra československé armády. Byl členem biatlonové reprezentace ČSSR.V roce 1980 nastoupil profesionální trenérskou dráhu ve Středisku vrcholového sportu lyžařů na Zadově. Tam spolu se Stanislavem Frühaufem vychovali řadu reprezentantů v běhu na lyžích a právě zde začínala svou kariéru i naše nejúspěšnější lyžařka Kateřina Neumannová.Několik let působil jako trenér ve Slovinsku, do Strakonic se vrátil v roce 1994.V roce 2008 už jako důchodce založil s hrstkou nadšenců Sportovní klub biatlonu.

Co vás přivedlo k psaní?

Náhoda. Jezdím na chalupu, kde rád pracuji. Mám tam různé vymyšlenosti, které se líbí kamarádům. A jeden z nich se ptal, kolik jich tam vůbec mám. Když odjel, tak jsem to spočítal a bylo jich 145. Nafotil jsem je, popsal a poslal do nakladatelství Grada. Ti po tom hned skočili, přijeli, doplnili a vydali moji první knížku (Rekonstrukce chalupy, rok 2014 – poz. autora).

Potom mi další kamarád říkal: Honzo, ty jsi celý život lyžoval, tak nám tady nech něco o lyžování. A tak jsem napsal knihu o lyžování.

Postupně tak vznikly další knihy – povídky, moje životní zážitky a podobně.

Kolik sbírka Otevři oči obsahuje básní?

Je zde sedmdesát úplně nových básní a padesát těch, které už jsem někdy publikoval.

Vydané knihy: Rekonstrukce chalupy (2014), Život na lyžích (2015), Recepty pro život (2016), Vynálezy (2017), Rýmy a glosy (2018), Kontrasty (2019), Skoro jako Casanova (2019), Reflexe a realita ( 2020), Za pět minut dvanáct (2020), Otevři oči (2021).