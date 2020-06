Rouška už mi tak přirostla k obličeji, že jsem si ji tento týden zapomněl odložit i v zubařském křesle.

Martin Tröster - váš člověk v Deníku. | Video: Deník

A když jsem si včera dal předsevzetí, že „nahoře bez“ budu chodit častěji, také to nedopadlo dobře. Roušku jsem si zapomněl doma, a tak jsem musel odložit plánovanou návštěvu obchodu. Neměl jsem totiž tolik odvahy jako známý, který se včera vydal vlakem z Budějovic do Prahy, taky bez roušky. Když ho na to upozornil průvodčí, narychlo vymyslel záchranné řešení – na obličej si nasadil náhradní trenýrky, které s sebou vozí na cestách.