Další Boeing odvezl z Českých Budějovic novou várku výletníků. Stroj zamířil v neděli v noci do krétského Heraklionu.

Let do třetí turistické destinace z Českých Budějovic. Na Krétu. | Video: Edwin Otta

Už skoro rutinní obrázek nabídlo v neděli 13. srpna 2023 večer Letiště České Budějovice. Auta i autobusy přivážely znovu cestující na turistický let. Tentokrát Boeing 737 letěl s cestujícími do krétského Heraklionu. Je to po turecké Antalyi a řeckém Rhodosu třetí turistická destinace, do níž se z Českých Budějovic létá.

I tentokrát se přišli podívat diváci. Dorazilo jich přes dvě stě, jako by se přílety a odlety Boeingů staly pravidelnou oblíbenou zábavou některých Budějčáků. Do letištního terminálu vstupovaly celé rodiny i různorodé jiné skupinky cestujících.

Třetí destinací, kam zamířila turistická linka z Českých Budějovic, je Heraklion na řecké KrétěZdroj: Deník/Edwin Otta

Na Krétu se chystala také Daniela Novotná s manželem. „Na minulé odlety jsme se koukali z okna,“ zmínila Daniela Novotná. Na Krétě už byla. Pro Deník připojila, že cestuje často, dvakrát do roka. „Všemožně po světě,“ řekla Daniela Novotná před budějovickým letištním terminálem a připojila, že nejdál byla v New Yorku a na Kubě. Oceňuje, že může na dovolenou odlétat z Budějovic. „Jsem ráda, že jsem se toho dočkala. Fandíme tomu, je to úžasný,“ komentovala zprovoznění letiště pro turistické lety.

Zdroj: Edwin Otta

Letiště České Budějovice vlastní Jihočeský kraj. Turistické lety se konají pro společnost Čedok, která chce v příštím roce přidat k současným třem destinacím další. Pravidelné turistické lety budou odbavovány z letiště zhruba do poloviny října.

Lety v týdnu:

V pondělí 14. srpna: přílet 20.10, odlet 21 h na Rhodos.

Ve středu 16. srpna: přílet ve 20.20, odlet 21.10 h do Antalye.

V neděli 20. srpna: přílet ve 20.10, odlet ve 21.00 h na Krétu.