Hodně pozměněnou podobu má letos příprava vánočních svátků, hlavně kvůli koronaviru. Oblíbené zvyklosti ale dokáží odolat. Jsou ale i tací, pro které se Vánoce staly už příliš komerčními a konzumními.

U obchodníků v supermarketech i malých koloniálech už pár týdnů avizují advent čerti, mikulášové, kolekce i jiné sezónní zboží. Kromě potravin se ale většina nákupů zatím odehrává na internetu. I když se situace možná hodně změní od příštího týdne, není vyloučeno, že se otevřou některé další obchody, vláda o tom má jednat v neděli.

Uzavřené obchody má na svědomí koronavirová epidemie. Opatření, která vyřadila z provozu většinu obvyklých dárkových zdrojů, nasměrovala hodně nakupujících na internet. Třeba Marii Šimkovou z Českých Budějovic. "Chtěla jsem pro dceru soubor sportovních potřeb. Jediná šance byla přes elektronický obchod. Nerada kupuji dárky na poslední chvíli," zdůraznila Marie Šimková a připojila, že ale tradiční obchody neopouští. A zásadně například i na Vánoce nakupuje co možná nejvíc potravin v malém obchodě poblíž domova na Pražském předměstí včetně potřeb na pečení cukroví.

Pro pracovní vytížení zatím nákup dárků odložila Romana Kaiserová z Českých Budějovic. "Zatím jsem nestihla žádné vánoční dárky nakoupit, vzhledem k tomu, že má pracovní profese je účetní," vysvětluje sympatická dáma. "Tento rok byl pro všechny účetní velice náročný a práce neubývá ani v období pro účetní klidnějším, řešíme kompenzace pro klienty," doplňuje Romana Kaiserová s tím, že letos plánuje dárky nakoupit hlavně přes internet. "Nakupování v obchodech bych se chtěla co nejvíce vyhnout," poznamenala na závěr Romana Kaiserová.

Pro někoho ale vánoční svátky ztratily v dnešní době původní podstatu, což má vliv i na to, jak toto období vnímají. Například hudební producent z Českých Budějovic Aleš Trdla (56 let) raději odjede do ciziny, pokud to bude možné. "Z vánočních svátků se dle mého stal více konzum a v principu tyto svátky neuznávám, čímž vynechávám vše v tomto období, zejména vánoční trhy. Možná i proto, že nemám rodinu," říká Aleš Trdla.

"Snažím se na svátky odjet někam pryč. Loni jsem byl s kamarádem v Egyptě. Paradoxem však bylo, že jsme tam jeli se Vánocům vyhnout a oni tam na hotelu měli mluvícího Santa Clause a na Štědrý den připravili i slavnostní menu. Ačkoli jde o muslimskou zemi, bylo to jejich gesto vůči turistům. S kamarádem jsme s ničím takovým nepočítali, tak jsme ani neměli slavnostnější ustrojení, ale třeba Holanďané si přivezli i večerní šaty. Je ale otázka, jestli někam letos bude možné jet," upozorňuje Aleš Trdla a dodává, že se za takový pobyt na přelomu roku ovšem musí zaplatit vyšší taxa. "Vždycky je to ovšem dražší. Na svátky či Nový rok jsou ale ceny minimálně o 1/3 vyšší než obvykle. Takže je třeba počítat tak s 20 tisícovkami," uzavírá Aleš Trdla s poukazem na destinaci, kterou navštívil vloni.

Kdo přece jen chce nakoupit něco z vánočního zboží přímo, má jednu z mála šancí na trhu na českobudějovickém Piaristickém náměstí. Vždy ve čtvrtek a v sobotu. Je to ovšem svým způsobem návrat do časů před sto lety. V nabídce jsou ovocné sirupy, med, ořechy, jablka nebo hrušky. A samozřejmě adventní věnce nebo andělé. Zájemci by dokonce objevili i nějaké sazenice a ručně vyráběné anděly či pletené pejsky. Prostě domácí produkce.

Adventní věnce však také řada lidí vyrábí sama. Například pro Danielu Procházkovou z Českých Budějovic je to symbolický začátek vánočního času. "Já dělám věnec každoročně, ještě nikdy jsem ho nekoupila. Je to pro mě začátek adventu, dělám to moc ráda. Pokaždé se snažím, aby byl jiný," říká Daniela Procházková. "V loňském roce byl z mechu. Svíčky jsme měli fialové a na mechu to bylo opravdu pěkné," popisuje poslední věnec Daniela Procházková a připojuje, že používá vždy přírodní suroviny, které najde na zahradě nebo v okolí domu, svíčky ovšem kupuje. "Letos věnec asi zase udělám z mechu, možná zkusím ladění doplňků do bílé a zlaté," dodává Daniela Procházková s tím, že barvy svíček střídá.

Podobně na vlastní ruce spoléhá Marie Syrovátková z Českých Budějovic. "Věnec dělám každý rok sama z přírodních materiálů, chci, aby nám to doma vonělo. Kupuji jen korpus a svíčky. Ve středu jsem si byla u syna nastříhat chvojí. I ozdoby mám přírodní, šípky, šišky, celou skořici, badyán, ořechy. Výjimečně malou hvězdičku," říká k adventnímu věnci Marie Syrovátková a dodává s úsměvem, že když se jí podaří najít na ozdobu tři lískové oříšky, jako z pohádky o Popelce, tak si je nechá i do dalšího roku.

"První svíčku zapalujeme v neděli večer," dodává Marie Syrovátková a připojuje, že dříve dělávala sama i svíčky ze včelího vosku, ale kupované parafinové vydrží déle. A pokud jsou koupené speciální stupňovité, není si třeba ani lámat hlavu s tím, že se zapalují postupně. Barvy dostává u Syrovátků věnec různé podle svíček a stuhy. "Podle toho, jakou mám náladu," doplňuje Marie Syrovátková.

První adventní neděle je letos 29. listopadu.