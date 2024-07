I ta nejznámější jména české literární scény pravidelně přivítají v posledních letech v Trhových Svinech na malém festivalu. Autoři zde čtou svá díla a zároveň besedují se čtenáři.

Je z toho už tradice. Poslední červencový týden v Trhových Svinech patří literatuře. Až do 26. července 2024 bude město hostit přední české autory, kteří udávají směr současné beletrii. V pondělí zahájila letošní Svinenské čtení Viktorie Hanišová, v úterý bude pokračovat Ondřej Hübl. A následovat budou Lidmila Kábrtová, Jiří Šesták a Alice Horáčková.

„Tahle silná sestava je letní dárek pro čtenáře, kteří mají close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Jan Štifter organizuje Svinenské čtení možnost podat si ruku s autory svého srdce. Místa setkávání zůstávají pro letošek stejná, besedovat a číst se bude na staré faře, u kostelů nebo na Buškově hamru,“ přibližuje program vedoucí kulturního a informačního centra Šárka Floderová. Začátek je vždy od 18 hodin, vstup je zdarma. V úterý 23. července se koná čtení Ondřeje Hübla v parku za kostelem, v případě nepřízně počasí v tanečním sálu KD. Ve středu se koná akce s Lidmilou Kábrtovou na Buškově hamru. Ve čtvrtek bude Jiří Šesták číst na Staré faře a v pátek Alice Horáčková u Velkého rybníka.

Do Trhových Svinů už v rámci festivalu zavítala například Alena Mornštajnová, Karin Lednická nebo Michaela Klevisová. „Díky Ozvěnám Svinenského čtení se autoři vracejí v průběhu celého roku,“ upozorňuje trhosvinenský patriot a spisovat Jan Štifter, který je patronem literárního projektu.

Výstava na náměstí

K literatuře se vztahuje i výstava na Žižkově náměstí. Seznamuje s příběhy několika místních pamětníků. Pokračuje tak projekt Svinenské století, mapující životní osudy lidí spojených s městem. Příběhy často podle autora knižního zpracování Jana Štiftera ukazují léta bezpráví v kontextu nejjižnějších Čech. Autor následně zmiňuje, že Pavel Stašek vzpomíná na zašlou slávu stavitelské firmy, kterou vybudovali jeho otec a strýc, Růžena Schneiderová popisuje hrůzu 50. let, která připravila její rodiče o klid a o majetek. A díky vyprávění Evy Korešové jsou zaznamenané příběhy související s kulturním a duchovním životem Trhových Svinů. Výstava Svinenské století vychází ze stejnojmenné publikace, která byla představena v červnu.

Jan Štifter je autorem i další nové knihy, která se váže k regionu. Novohradské hory vstupují nejnověji do literatury knihou Krajina roztavených zvonů, která se celá odehrává v oblasti Trhových Svinů a okolí. „Povídkový soubor lze číst jako fragmentovaný román, nabízí pohled do jedné rodiny v průběhu sedmi generací, právě tady, ve stínu zdejších hor,“ říká Jan Štifter.

Miloval Doudlebsko

V Trhových Svinech lze letos v létě zhlédnout i další exteriérovou výstavu. Před kostelem Nejsvětější Trojice přibližují panely život a dílo Aloise Terše (1910–1987), učitele a výtvarníka, který na konci 30. let objevil kouzlo tajemného Doudlebska. Do svých skicáků přenášel motivy lidové architektury, chalup, křížků, rozcestí. Jeho tvorba byla prakticky neznámá, vystavovat začal až na sklonku života, do povědomí se však vrací převážně až v posledních letech. Expozice představuje i dosud nepublikované kresby, uložené v soukromých sbírkách.

Vycházky za historií

Velkou oblibu si získaly v Trhových Svinech i historické vycházky, které jsou zaměřené na různé významné nebo zajímavé události. Letošní komentované vycházky připomínají podle Jana Štiftera tíhu 50. let 20. století. Do souvislostí dávají jednotlivé politické procesy v regionu, které se tu odehrály především v roce 1958. Z drobných dílků se tak skládá obraz jednoho monstrprocesu, ve kterém se komunisté vypořádali s představiteli někdejších živností. Mezi všemi pak vyniká tragédie života Karla Hlubučka, dentisty, amatérského historika a památkáře. Letos také pokračují oblíbené vycházky „Ulicemi dětství Emila Háchy“ a „Hříšní lidé města Trhové Sviny na přelomu 19. a 20. století“. Pro zájemce jsou k dispozici ještě termíny v srpnu a září. Začíná se vždy u kostela.

Delší špacír nabízí Svinenské výšlapy, konají se dvakrát ročně. Jarní akce se konala tradičně v květnu, podzimní bude 5. října. „Většinou se snažíme najít dvě až tři trasy různých délek, abychom uspokojili co nejširší publikum. Nejdelší mívá kolem 30 kilometrů. Trasy se střídají, lidé tak s námi objevují nové cesty, výhledy a nepoznané perspektivy v různých ročních obdobích,“ vysvětluje Šárka Floderová. Výletníci si užijí také zdejší naučné stezky. Ta nejnovější se jmenuje Trhové Sviny mezi nebem a zemí a propojuje město s osadami Březí a Lniště. Vypráví o zdejším nadpřirozenu: o pověstech, ale také duchařině, která neodmyslitelně patří ke zdejšímu kraji. Za pozornost stojí i naučná stezka Trhové Sviny zbožné i hříšné (půvabná vycházka přes Pěčín, Hrádek a Rejta) nebo NS Trhosvinensko (propojuje nejatraktivnější turistické cíle regionu).

Koncerty a divadla:

Benefiční koncert Rak a Rak – 16. 8. od 18 h v kostele Nejsvětější Trojice.

Loutkové divadlo – Vodnická pohádka - 31. 7. od 18 h Stará Fara,

Loutkové divadlo – Větrná pohádka - 14. 8. od 18 h Stará Fara