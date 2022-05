Nejen odborníky a nejen patrioty zaujme jistě i konference, která připomene významného rodáka, někdejšího prezidenta Emila Háchu. "Program konference je dvoudenní. Začíná večer 14. června divadelní hrou Emil čili O Háchovi. Hra je poměrně drsná," říká za organizátory kulturních akcí spisovatel Jan Štifter. "Není cílem Emila Háchu glorifikovat, my bychom pro něj chtěli historickou spravedlnost," zdůrazňuje starostka Věra Korčaková s tím, že hra je založená na historických faktech. Město se už dlouhé roky snaží o to, aby pohled na někdejšího prezidenta byl co nejobjektivnější. Přispět k tomu má i zmíněná konference, která se koná u příležitosti 150 let od narození Emila Háchy. Přednášky jsou na 15. června naplánované na celý den.