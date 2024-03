Rušno bude i v neděli. Piaristické náměstí, Hroznovou a Panskou ulici obsadí v neděli 24. března stánky. „Od devíti ráno tady začnou tradiční Staročeské Velikonoce. Návštěvníci si mohou koupit pomlázky, kraslice a mnoho dalšího dobrého na zub. Malé děti možná zaujme vyřezávaný dřevěný kolotoč i čajovník s poslušnou kobrou, která je ale hadrová. Vždycky to tady má krásnou atmosféru,“ říká náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková, která zve i na doprovodný program folklorních a lidových souborů.

Zlepšováky pro Budějovice

Investiční odbor magistrátu pořádá v úterý 26. března od 16 h v zasedací místnosti č. 203 na radnici workshop, kde budou účastníkům představeny novinky pro tento ročník participativního rozpočtu, zodpovězeny dotazy k podávání projektů a vysvětleno fungování participativního rozpočtu. Návrhy projektů mohou lidé podávat do 30. dubna na webu probudejce.cz. Každý občan může podat pouze jeden projekt s rozpočtem do 2,5 milionu korun. Celkem by město mělo v této zvláštní kapitole rozpočtu rozdělit deset milionů korun.

Projekty navržené pro participativní rozpočet jsou tradičně představeny na budějovickém náměstí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

U Palackého náměstí v Budějovicích se hledá kočka Boženka.Zdroj: Deník/Edwin OttaPlakáty s pátráním po kočce Božence visí v okolí Palackého náměstí. Pokud by měl někdo informaci o ztracené kočce, může napsat na adresu redakce.ceskobudejovicky@denik.cz. Zprávu předá redakce majitelům.

Bagr se vypouští, kvalita vody se zlepší

Město společně s Povodím Vltavy a Jihočeskou univerzitou sleduje kvalitu vody v nádrži Bagr. Loni bylo zjištěno, že limitním prvkem pro zvýšený rozvoj řas a sinic je vyšší obsah fosforu. Kontrolní odlovy ukázaly, že se ve vodě nachází relativně velké množství ryb různých velikostí a druhů. Kontrolní odlov v rybníku Bagr.Zdroj: Deník/Edwin Otta „V pondělí 18. března začalo vypouštění, poté bude následovat výlov. Pracovníci firmy ČEVAK opraví výpustní zařízení a město se ho pokusí vyčistit od nepořádku i naházených věcí. Pro návštěvníky Stromovky to znamená určité omezení, ale naší snahou je napuštění Bagru ještě před sezónou. Výsledkem, ve který doufáme, by mělo být zlepšení kvality vody a zvýšení její průhlednosti,“ říká náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková s tím, že jde o první krok a v těch dalších půjde o to snížit obsah fosforu pomocí přírodě blízkých opatření, jako je předčištění vody i částečné čištění pomocí vodních rostlin.

Podpoří pacienty s roztroušenou sklerózou

Desítky sportovních nadšenců z Budějovic a okolí se v pátek 22. března zúčastní Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Zapojením do společných fitness lekcí chtějí organizátoři akce upozornit na problémy pacientů s tímto onemocněním a zároveň je také podpořit v pohybu, který je pro ně důležitý. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na rehabilitace pacientů.

Lidé s roztroušenou sklerózou i jejich blízcí budou cvičit v Mateřském centru Máj, kde se zapotí při jedné z pěti cvičebních lekcí pilates, kraniosakrální jógy nebo tai-či. První lekce začíná v 16 h, poslední končí ve 21 h. Vstupné je dobrovolné. „Maratonu se vždy účastní lidé všech věkových kategorií, od dětí po seniory. Jak lidem s nemocí, tak jejich blízkým se tu nabízí možnost vyzkoušet si, co zvládnou, a třeba se i motivovat k pravidelnému pohybu a cvičení. Zájemci se nemusí nikde registrovat, stačí přijít a zacvičit si,“ říká Věra Švábová z organizace ROSKA České Budějovice, která spolu s Nadačním fondem IMPULS celou akci pořádá. Podle ní je důležité, že široká veřejnost díky akci vidí pacienty jako aktivní jedince, kteří své nemoci nepodléhají. Pro úspěšnou léčbu RS je totiž pohyb nezbytný. „Díky němu se pacienti udržují v dobré kondici a tělo jim slouží mnohem lépe. Navíc se ukázalo, že úspěch biologické léčby, kterou pacienti s RS často podstupují, je výrazně vyšší u těch, kteří se pravidelně hýbou,“ vysvětluje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS. Její slova potvrzuje i motto sportovního maratonu: „Vítězem MaRSu je každý, kdo vezme život do vlastních rukou.“

KVÍZ: Jan Žižka, pamatujete si ze školy, kde se narodil a kde vítězil?

„Pravidelný pohyb je pro pacienty důležitý i společensky, při cvičení ve skupině zase získají pocit, že na nemoc nejsou sami. U rehabilitačního cvičení je pak zásadní najít tu správnou míru, aby každý cvičil dle svých možností a nepřetěžoval se. I v tom může MaRS pomoci, aby si každý našel to, co mu vyhovuje, ale hlavně zůstával aktivní,“ vysvětluje fyzioterapeutka Jitka Hosnedlová, která v rámci MaRS povede lekci rehabilitačního cvičení s prvky Feldenkraisovy metody. Peníze vybrané z dobrovolného vstupného poputují na rehabilitační pobyty, které tvoří u léčby roztroušené sklerózy nejnákladnější položku. Letošní MaRS je již 13. v pořadí a probíhá v celé zemi. Vedle Budějovic se tak bude cvičit i v Praze nebo Jihlavě. Celkem se zapojí 30 míst po celé zemi.

Akce organizace Roska Rozsviťme BudějoviceZdroj: Gabriela Mocová a Zdenka Krouliková

Večery S pokračují v Divadle U Kapličky

V pátek 22. března 2024 od 19 h se koná další z koncertů Večerů S, které se konají v Divadle U Kapličky. Vystoupí Vesla, pestrý celek hudebních stylů, Kučík, který skládá písničky a nestydí se za to a Cihelna&spol., kterou organizátoři popisují slovy nová krev, nová energie, nové nápady, nový život.

„Na Portě v Budějovicích jsem loni v sále Českého rozhlasu objevil hned dva z protagonistů třetího koncertu Večerů S. roku 2024. Ještě jsem netušil, že budu v roce 2024 patronem, ale jak Vesla, tak Kučík zaujali nejen mne, ale i porotu a taky kamaráda a bývalého moderátora Eldorádia Vojtu Víta,“ říká patron této série Večerů S Petr Bohuslav.

Pokračuje seriál Večerů S v Divadle U Kapličky.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Kučík dostal prostor na koncertu s písničkáři v Libníči a jeho veselý a někdy až přívětivě naivní projev je plný lidskosti a osobního souznění s kytarou i texty. Osloví ty, kteří mají rádi nápady, nezvyklá témata a osobitý projev bez náznaku kopírování a přebírání něčeho někoho někým. Je prostě svůj a čistý. Tím oslovil mne, a proto vám závidím, že ho tentokrát můžete vidět a slyšet na Večerech S. Vesla mají za sebou velmi úspěšný rok. Na Portě dokonce postoupily do semifinále celostátního festivalu v Řevnicích a zároveň bodovali v rádiích s novým albem. U nás v Country Rádiu dokonce postupovali ve Folkových stupních hned několik týdnů a to čistě hlasováním posluchačů. Tak díky za počin a příspěvek do vysílání. Myslím, že zaujmou i vás a můžete je podpořit třeba i v dalších soutěžích. Možná budou i v talentu Country Rádia 2024, soutěži, která začíná přesně na Velikonoční pondělí,“ dodává Petr Bohuslav.

Jan Žižka, drsňák ve stylu doby. Dokázal napráskat mnohem silnějším soupeřům

Třetím protagonistou třetího koncertu Večerů S letos je Cihelna a spol. „Poslechl jsem si upoutávky a písničky a texty a je mi jasné, že tuto partu s dobrou náladou, kterou rozdávají i z videa, bude skvělé vidět naživo. Jejich album Popojedem je skvělé a dal jsem si některé písně i opakovaně. Díky za tak mladou a nápaditou muziku. Jak pánské, tak dívčí party zpěvu mne zaujaly a díky střídání rytmů a hlasů mám pocit, že je každá píseň jiná a moc mne ty změny bavily,“ doplňuje patron hudební akce.

„Už dvakrát jsem byl s vámi v příjemné atmosféře U Kapličky a tentokrát budu moderovat dva dny výběrových kol Porty v Praze. Já budu objevovat novou muziku v Praze ve Stodůlkách a vy, pevně doufám, že v Budějovicích na Večerech S. Dejte mi vědět, jak se vám naši tři vystupující tentokrát líbili,“ zdraví a vyzývá návštěvníky Večerů S Petr Bohuslav.