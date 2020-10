I přes aktuálně platný zákaz prodeje na tržištích, zůstane provoz tržnice na českobudějovickém Piaristickém náměstí zachován. Ve čtvrtek a v sobotu se tedy zatím nadále konají oblíbené akce.

Umožňuje to výjimka pro tzv. farmářské trhy. „Ta se vztahuje na prodej ovoce a zeleniny, mléka, masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků i medu za podmínky, že se jedná o domácí výrobu. Tuto podmínku svým sortimentem trh splňuje. Navíc ji máme zakotvenu přímo v tržním řádu,“ uvedl primátor města Jiří Svoboda.

Nadále platí pro všechny dodržování opatření jako jsou rozestupy, roušky, zákaz konzumace na místě, volně přístupná desinfekce atd. O dohled na dodržování uvedených podmínek se stará městská police. „Pokud by byl stav neudržitelný a docházelo by k porušování opatření, můžeme okamžitě trhy až do odvolání zrušit,“ doplnil Jiří Svoboda.