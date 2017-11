Trhy začnou o týden dříve

České Budějovice – Letošní Českobudějovický advent s sebou přinese na náměstí Přemysla Otakara II. několik novinek. Po pěti letech advent totiž zajišťuje místo brněnské agentury RK Invest nově českobudějovická společnost Art4promotion, která hodlá postupně provádět změny v zažité podobě vánočního náměstí z minulých let.

Srdce tržiště. Uprostřed náměstí zvýrazní od 1. prosince Samsonovu kašnu ledové kluziště. Bruslit můžete dokonce i na Štědrý den až do Tří králů.Foto: Archiv Art4promotion

Firma připravila jako hlavní novinku osmiúhelníkové kluziště kolem Samsonovy kašny. Igor Mahal, tiskový mluvčí společnosti Art4promotion, vnímá osvětlenou 600m2 velkou ledovou plochu jako klíčovou. „Bude tvořit srdce trhů,“ láká mluvčí. Do prostor kluziště zasáhne i doprovodný program. Na ledě na náměstí uvidíte hráče prvoligového hokejového klubu ČEZ Motor České Budějovice, veterány a krasobruslaře. Kolem ledové plochy budou dokola rozmístěné stánky, vstupní brána, výzdoba, kolotoč, altán a zvonička. Náměstí bude tvořit jakési vánoční městečko.



Jelikož Štědrý den letos připadá na neděli, bude advent kratší. „Nechceme, aby lidi přišli zkrátka, proto bude adventní tržiště otevřeno už 24. listopadu,“ nastiňuje Igor Mahal. Těšit se můžete na zhruba sto stánků s širokou nabídkou zboží doplněných o osm řemeslných míst s vlastnoručně vyráběným sortimentem. Řemesla se budou střídat a některé z nich zůstanou na trzích pouze pár dní. Kulturní program bude letos nově i 24. prosince, kdy se můžou návštěvníci těšit na premiérové štědrovečerní bruslení s půlnoční. Adventní městečko bude pokračovat i po Štědrém dnu až do 6. ledna, a to v podobě ledového kluziště s vybranými stánky s občerstvením. Zabruslit si tedy můžeme až do Tří králů.

Adventní program bude rozdělen na tematické dny. Například sobota bude patřit dětem, neděle adventnímu koledování, středa budějovickým umělcům. Dále se budou konat folkové večery nebo například kulinářské čtvrtky. Na pódiu, které bude umístěno uprostřed strany náměstí, kde stojí radnice, se vystřídají budějčtí umělci Pavlína Jíšová s Adélou Jonášovou, oblíbená jihočeská kapela Epydemie, popový zpěvák Pavel Calta, kuchařská vánoční škola Fine Food Academy, pohádkové adventní kino či Petra Černocká. Uskuteční se také charitativní projekty neziskových organizací.



Igor Mahal shrnuje: “Celkový dojem adventu bude útulnější a nabídne návštěvníkům opravdovou vánoční atmosféru plnou zajímavých atrakcí, zábavy, občerstvení a nákupů.“



Příprava adventu je finančně i technicky velice náročná, proto musí být investice rozděleny do několika let. Rozsvěcení vánočního stromku 2. prosince zařizuje město. V rukou agentury bude Českobudějovický advent do roku 2021.