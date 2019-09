Jak sami iniciátoři uvedli, celá akce vznikla jako reakce na diskuzi, která se mezi místními rozpoutala ke konci července po odstranění části zábradlí v této lokalitě. Město přitom ještě předtím udělalo na svých sociálních sítí průzkum, ve kterém byly zhruba čtyři pětiny pro odstranění zábradlí.

„V ten den jsem tu seděl a hned po tom, co zábradlí uřízli, tak tady v průběhu chvilky prošlo asi dvacet lidí a z toho, co říkali, to vypadalo, že se tu do konce týdne utopí půlka Budějovic. Ze srandy jsme tak založili událost a takto se to vyvinulo,“ vyprávěla dvojice mladých budějovických recesistů Radek Matoušek a Martin Novotný.

Nutno říct, že nejen oni, ale i dalších šestnáct lidí svému slovo s úctou dostálo. Poprvé obezřetně, ale poté už s rozběhem se tu do vod řeky Malše vrhali děti, dospělí, muži, ženy, v plavkách i oblečení. „To je pomalu jako moře, cítíš ty vlny,“ reagovaly dámy na projíždějící loď. „To bahýnko je perfektní,“ smály se další účastníci. Ať dělali, co dělali, nakonec se nikomu z nich naštěstí utopit nepodařilo.

„To je třeba přičíst kladné práci radnice města České Budějovice, která již delší dobu neprovádí údržbu říčního dna, tudíž v podstatě není téměř fyzické možné se v této části slepého ramene utopit,“ řekl s nadsázkou Jan Mlčoch.

Vážná nemohla být ani odpověď na otázku, co jej přimělo se akce účastnit. „Mám pocit, že je potřeba přispět ke kontrole globálního oteplování snižováním stavu populace a myslím si, že zrovna České Budějovice si redukci stavu zaslouží. Ovzduší je tady špatné, doprava je ještě horší, tudíž jsem se rozhodl přispět svou částkou do mlýna,“ smál se.