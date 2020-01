V čele s Aničkou Frommovou strčily kolednice nos do dveří, pozdravily a začaly zpívat koledu o třech králích, která v těchto dnech zazní v mnoha domácnostech.

Prvních čtrnáct dní v lednu patří totiž charitě a třem králům. Už dvacet let trvá tradice charitativní Tříkrálové sbírky, kterou na různých místech organizuje charita a pomáhají s ní děti ze základních škol z celé České republiky. Českobudějovická základní škola L. Kuby vypravila v sobotu dvaadvacet dětí, které koledovaly během dopoledne v Rožnově. „Děti to tu znají líp než my, tak nás i vedou. Jsou to žáci čtvrté, páté a šesté třídy a většinou koledují opakovaně,“ řekla Alena Novotná z českobudějovické Městské charity. To potvrdila i Anna Frommová z 5.A, která koleduje už potřetí. „Minule to bylo dobrý, tak jsem letos přišla zase. A vzala jsem i kamarádku Sabinu Švehlovou, ta jde letos poprvé. Jsme tu dobrá parta,“ shrnula Anička From-mová při ranních přípravách. Cestou si ještě zopakovaly slova koledy „My tři králové“ a pustily se do zpívání, koledování a psaní svěcenou křídou nade dveře nápis „K + M + B“.