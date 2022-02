„Myslel jsem, že po tátovi převezmu rodinný podnik, vystuduji vysokou školu a budu se věnovat tiskárně. Komunisti nám ji ale sebrali, mě poslali na vojnu, a všechno bylo jinak,“ vzpomínal před čtyřmi lety v rozhovoru, který vyšel i v knize Černí baroni od Černé věže.

Vojna místo studia

Petr Frank prožil dětství i mládí v Táboře. „Jako malí jsme se chodili koupat nejvíc do Jordánu, ale i do Lužnice. Dole pod Jordánem byly tenisové kurty, kde se každý rok konalo mistrovství Čech v tenisu. Jezdil tam pravidelně také známý herec Vlasta Burian.“

Petr Frank odmaturoval po osmi letech na reálném gymnáziu a šel do učení na typografa. „Chtěl jsem jít po vyučení dál na speciální vysokou grafickou školu do Lipska, protože Němci byli v grafice jednička. Tam jsem se ale už z politických důvodů nedostal, naopak mě čekala vojna.

Komunistům jsme vadili, že jsme živnostníci. Můj otec byl jeden z hlavních členů táborského Rotary klubu, což byla pro komunisty také velká rána. Nesnášeli všechno, co bylo spojené s USA a tzv. imperialismem. Když nastoupili k moci, okamžitě chtěli tiskárnu znárodnit. Otce v ní z milosti nechali pracovat jako sazeče nebo tiskaře, poněvadž jako majitel tiskárny uměl všechna odborná řemesla. Pracoval tam pak až do 73 let.“

Po maturitě a vyučení Petr Frank narukoval 1. října 1950 k dělostřeleckému pluku v Táboře, odkud byl odvelen do Písku. „Tady jsem byl asi tři neděle, chodili jsme střílet z ruských samopalů na střelnici do Píseckých lesů. Jednoho krásného odpoledne si nás nechali nastoupit, bylo nás asi padesát. Řekli nám: Tak, a večer odevzdáte zbraně, veškerou výzbroj a vybavení a budete připraveni k odjezdu! Kam pojedete, to se dozvíte! A večer v deset hodin pro nás přijeli náklaďáky, odvezli nás na nádraží za doprovodu poddůstojníků se samopaly. Nasedli jsme do vlaku, kde nám řekli, že jedeme do Handlové na Slovensko, do dolů. Všichni jsme měli skupinu E čili neprověření a politicky nespolehliví.“

Odtud se časem kvůli zdravotnímu stavu dostal do Svaté Dobrotivé, kde byl 52. PTP. Jedni jezdili kácet stromy a dělali cestu pro tanky, další stavěli byty pro důstojníky, tankové garáže i kasárna.

Unikl smrti

„Po roce a půl nás přesunuli do Plzně na Bory. Jedna část nás stavěla vojenskou nemocnici v Plzni na Borech, jiní bytovky nebo budovali letiště. Petr Frank na stavbě pracoval s jeřábem a málem přitom přišel o život. „Jednou jsem s ním zachytil nahoře o traverzu, která koukala ze střechy. Jak jsem se zachytil, tak jeřáb se najednou začal pokládat. Sedím uvnitř, vidím, co se děje, jak se kácím, tak jsem odtud okamžitě vyskočil a dopadl na všechny čtyři těsně u zdi baráku. Ani ne dva metry vedle mě práskl jeřáb na zem. Kdyby padl na mě, byl by se mnou konec. I takové nebezpečné situace jsem na vojně prožil,“ vzpomínal.

Na podzim 1953 byl k PTP odveden i jeho otec. „Tenkrát chodili na vojnu i tzv. intelektuálové a majitelé podniků, udělali pro ně zvláštní pracovní jednotku F3, které proto říkali Fau tři čili Fotři. Byli to už starší lidé, kteří byli odvolaní z politických důvodů, sebrali jim jejich podniky a veškerý majetek a řekli: A teď půjdete pracovat manuálně, abyste si taky užili práce! Táta nastoupil na Slovensku do dolů, pracovní lágr Nováky. Byl tam ale jen devět měsíců a pustili ho domů, protože byl těžký astmatik.“

Černí baroni si tenkrát mezi sebou neříkali, i když pracovali v dolech nebo nosili černé výložky. „Pojmenování použil až spisovatel Miloslav Švandrlík, ale nám to neškodí. Když řeknete mladé generaci, že jste pétépák nebo uvedete zkratku PTP, nevědí nic. Ale když jim řeknete, že to jsou Černí baroni, tak podle Švandrlíkovy knihy nebo filmu už vědí, oč se jedná. Film nám udělal reklamu, i když je natočený jako veselohra, a jen veselo na vojně určitě nebylo. Ale něco z reality, třeba duch tehdejší doby, je ve filmu zachycený věrně. Pravdivě zobrazuje i to, jak se k nám důstojníci tenkrát chovali.“

Láska na celý život

V Plzni zažil Petr Frank i měnovou reformu a demonstraci Škodováků. „Na Borech při stavbě vojenské nemocnice jsem také poznal svoji budoucí ženu Janu. Potkávali jsme se, když jsme si šli do kantýny něco koupit za peníze, které jsme dostávali. Vídali jsme se, okoukávali a poznávali se, až jsme spolu začali chodit na rande. Já byl pétépák z Českého údolí a ona sestra z nemocnice. Samozřejmě, že se to nelíbilo, tak si ji zavolali na vojenské velitelství v nemocnici. Upozorňovali ji, aby si dávala pozor, s kým chodí, aby přestala a se mnou se už dál nestýkala, a jestli vůbec ví, co jsme všichni u PTP za zvrhlíky a za pakáž.“

Petr Frank s manželkou Janou.Zdroj: Jan Voběrek

Petra Franka pustili z vojny počátkem roku 1954 ze zdravotních důvodů z vojenské nemocnice. „Kdybych tenkrát nedostal žloutenku, byl jsem tam ještě déle, ale takhle jsem šel 1. ledna 1954 domů. Byl jsem na vojně 39 měsíců čili tři a čtvrt roku.“

Po vojně se s manželkou odstěhovali do Českých Budějovic, kde vystřídal několik zaměstnání. Po listopadu 1989 stál u zrodu Svazu PTP, aktivně se účastnil činnosti budějovické pobočky a začal každoročně jezdit na setkání bývalých pétépáků do Svaté Dobrotivé.

Na vojnu nevzpomínal ve zlém. „Přinesla mi totiž manželku, se kterou jsem prožil celý život. Jinak bychom se nepotkali. Roky u PTP mi ještě daly partu dobrých kamarádů, blízkých duší, se kterými se pravidelně scházíme a navzájem si pomáháme, za což jsem vděčný,“ zdůrazňoval.