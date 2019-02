Devět kubických metrů prostoru modrého kontejneru je nově k dispozici obyvatelům i lidem dojíždějícím do krajského města. Stejně jako jeho 53 menších příbuzných je určen k odložení oblečení či jiných textilních výrobků, s nimiž se chceme rozloučit. „Kontejner jsme umístili na Dlouhé louce, protože je tady velké záchytné parkoviště. Kdo chce třeba cestou do práce odložit více věcí, může pohodlně přijet vozem a bez problémů zaparkovat,“ vysvětluje Roman Braný, ředitel firmy FCC České Budějovice, jež zajišťuje ve městě pořádek. Pro vhodnost vybrané lokality svědčí i blízkost sportovního areálu Jihočeské univerzity a supermarketu Kaufland.



„Věřím, že lidé velký kontejner brzy naplní nepotřebnými věcmi a nebudou textil odkládat do popelnic na směsný komunální odpad nebo jej odhazovat na zem u kontejnerů na tříděný odpad, což se bohužel děje celkem běžně,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

Vytříděný textil firma FCC poskytuje charitativním organizacím, horší kusy jsou druhotně využity na výrobu čisticích tkanin či geotextilií. Aby odložené šatstvo mohlo někomu posloužit, je vhodné vyprané oblečení vložit do igelitových tašek. Boty je dobré svázat k sobě tkaničkami.