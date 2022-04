Nový most u Trocnova už je v podstatě připraven na zkušební provoz. V posledních dnech se prověřovalo, jestli bude moci v květnu zahájit zkušební provoz. Nová železobetonová konstrukce se klene nad železniční tratí z Českých Budějovic do Českých Velenic. Doplní starší kamenný most, který zůstane zachován pro obsluhu některých místních nemovitostí.