ČESKÉ BUDĚJOVICE - Nové řešení čeká v nejbližších letech trasu číslo jedna městské hromadné dopravy.

ilustrační foto | Foto: Petr Lundák

Hojně využívaná páteřní linka, jejíž konečné jsou v Haklových Dvorech a v Rudolfově, se má ocitnout pod trolejovým vedením. Ale ne v celé délce své trasy. „Trolejbusy by jezdily od sídliště Máj až po zastávku U Pily,“ přiblížila záměry města a dopravního podniku náměstkyně primátora Ivana Popelová. Rada města už kvůli zatrolejování trasy jednala i o úpravách ve směrné části územního plánu.



„Příměstskou dopravu do Haklových Dvorů a do Rudolfova by obstaraly krátké autobusy,“ naznačila možné budoucí řešení Popelová. Na sídlišti a U Pily by se přestupovalo. Zároveň by se změnila trasa „jedničky“. Z Husovy ulice by odbočovala k sídlišti Máj jako dosud u bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, ale dál by pokračovala ulicí Evžena Rošického, což je podle Popelové také s ohledem na plánovanou výstavbu v areálu kasáren a bývalého cvičiště.

Radnice chce tímto způsobem ušetřit peníze, protože by podle ní stačil na příměstskou dopravu menší počet autobusů než nyní. Zároveň by menší vozy byly ekonomičtější než kloubové autobusy.



Změna by se zřejmě nejvíce dotkla obyvatel Rudolfova. Rudolfovská radnice přitom přispívá na provoz „jedničky“ letos 1,5 milionu korun.



„Může to být výhodnější. Pokud dopravní podnik řekne, za jeden a půl milionu si užijete zkapacitnění, budete jezdit častěji,“ vyjádřil se pro Deník starosta Rudolfova Milan Třebín. Doplnil, že dopravní podnik má jistě představu o vytíženosti, v narážce na to, že mimo špičku není tak velká obsazenost, ale ve špičce jezdí velké autobusy obsazené až do Rudolfova. „Projekt je to zajímavý,“ konstatoval rudolfovský starosta, ale upozornil, že pokud by si dopravní podnik kladl velké nároky, jsou i jiné možnosti řešení dopravní obslužnosti. Projektově chce českobudějovická radnice změny připravit ještě letos.