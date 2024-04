V Českých Budějovicích se teplota dostala skoro na 31 °C, rekordy padly na všech jihočeských stanicích, a to i o pět, šest stupňů Celsia. V Českých Budějovicích bylo nejtepleji z celé republiky. Saharský prach tentokrát asi nedorazí v takové síle jako před Velikonocemi.

Slunečné počasí o víkendu táhlo do přírody i k posezení na předzahrádkách. Na snímku cyklisté v Plané u Českých Budějovic. | Foto: Deník/Edwin Otta

Další hromadný pád teplotních rekordů pokračoval v jižních Čechách i v neděli. Už v sobotu teploty jasně překonaly dřívější rekordní roky 1961 a 1939, ale jen o stupeň či dva nebo o pár desetin stupně. V neděli už to bylo výraznější, třeba v České Krumlově skoro o šest stupňů Celsia a v Českých Budějovicích byla dokonce ve hře i teplota přes 31 °C.

„Že by to bylo až takhle, to jsem nečekala,“ komentovala nové zápisy do tabulek meteoroložka Renata Uhlíková z Českého hydrometeorologického ústavu. V Českých Budějovicích bylo ve stanici Rožnov naměřeno k 15. hodině 30,9 °C! „To je strašné,“ konstatovala Renata Uhlíková s ohledem na to, že je 7. dubna a teploty jsou nadprůměrné v podobném duchu více dnů v řadě. V Českých Budějovicích bylo v neděli nejtepleji z celé republiky. Druhá byla Čáslav s teplotou 30,1 °C.

Sobota šmahem škrtla teplotní rekordy, neděle ještě přidá dva, tři stupně navíc

V Českém Krumlově bylo naměřeno 29,4 °C (dosud rekord pro 7. duben z roku 2011 činil 23,6 °C), v Byňově v Novohradských horách meteorologové naměřili 29,1 °C (dosud 23,6 °C z roku 2011), ve Vráži bylo nejvíce 28,4 °C (dosud byl rekord 24,7 °C z roku 1961), ve Strakonicích bylo v neděli až 28,6 °C (rekord z roku 1961 činil 25,9 °C) a v Jindřichově Hradci bylo nejvíce 26,6 °C (dosud rekord z roku 1961 činil 25,2 °C).

„Situace bude podobná i zítra,“ upozornila Renata Uhlíková s tím, že teploty mohou i v pondělí dosáhnout třeba v Polabí až ke 30 °C, na jihu Čech by to mělo být nejvýše kolem 28 °C, ale i to by mělo stačit na další hromadný přepis rekordních teplot. Ještě v úterý se očekává nadprůměrná teplota až 26 °C přes den. Potom by mohla ovlivnit počasí slabá studená fronta z úterý na středu. Ve středu v noci klesnou teploty podle předpovědi na 9 až 5 °C a přes den maximálně vystoupají na 14 °C v kraji. Ve čtvrtek v noci dokonce k nule a nejsou vyloučené ani přízemní mrazíky., přes den už ale zase má být až 18 °C. A na víkend až dvacítky.

Tropické teploty přes 30 °C už byly v minulosti dvakrát v dubnu zaznamenané. Renata Uhlíková zmínila, že to bylo 30,1 °C ve Strakonicích 23. dubna 1996 a v Táboře také 30,1 °C 29. dubna 2012.

Počasí by také mohl ovlivnit saharský prach, který se přes Španělsko a Francii sune do střední Evropy, v neděli už dosahoval do Německa a v noci z neděle na pondělí by měl dorazit i nad Českou republiku. Jeho koncentrace by ale měly být menší než před Velikonocemi a je možné, že se díky tomu ani nedostane na zem a přes jižní Čechy bude přenesen větrem.