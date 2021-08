/ROZHOVOR/ Hrát fantasy hru můžete několik hodin ale také několik měsíců. V českobudějovickém Háječku se bude bojovat i v noci.

Fantasy festival v Českých Budějovicích pořádá spolek Na Tahu. | Foto: Archiv Jiřího Korčáka

Spolek Na tahu chystá v Českých Budějovicích v sobotu a v neděli festival fantasy her. Ale na programu jsou třeba i přednášky o tom, jaká úskalí čekají na překladatele při převádění her z angličtiny do češtiny nebo jak se dají fantasy hry využít ve výuce. Festival je pořádaný za podpory Jihočeského kraje, ve spolupráci s DDM České Budějovice a s Letním Kinem Háječek. V programu nechybí účast populárních českých osobností oboru a dále účast skupiny Budweis Bigfoots, která se věnuje hraní mudlovského famfrpálu inspirovaného knihami s Harry Potterem přímo v Českých Budějovicích