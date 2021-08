Trubky ležící v polích využil neznámý sprejer k usměvavému dílu

Velké smajlíky kdosi vytvořil na trubkách, které leží u Českých Budějovic a budou tvořit teplovod mezi Temelínem a jihočeskou metropolí.

Teplovod od Temelína do Českých Budějovic se momentálně zasekl a hledá se firma, která by stavbu dokončila. Trubkám budoucího teplovodu to ale zdá se nevadí. Není ovšem vyloučeno, že jde jen o názor neznámého umělce. | Foto: Deník/Edwin Otta

Stavba, kterou realizuje ČEZ, aby mohl dodávat teplo Teplárně České Budějovice, momentálně stojí. Kvůli potížím souvisejícím s epidemií koronaviru totiž zkrachovala firma Tenza, která měla teplovod původně postavit a ČEZ nyní hledá nového dodavatele. ČEZ očekává nabídky na dokončení horkovodu pro Budějovice Přečíst článek › Trubky, které aktuálně čekají v úseku mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi na uložení do země, ale kdosi využil a dotvořil žluté uzávěry konců s výraznými dvoubarevnými terči do podoby známých smajlíků, smějících se symbolů posílaných jako součást SMS zpráv nebo e-mailů.

