Z jihočeské metropole by měla odjet v neděli už třetí dodávka naplněná bednami. Jen během rozhovoru Lidiye Hrechanyuk, která akci iniciovala, s redakcí Deníku, přinesl jeden dárce čtyři spacáky a tašku plnou potřebných věcí a dorazila i dodávka se sbírkou z Úsilného. Odezva, jakou měla výzva paní Lidiye, pro ni byla nečekaná. "Vůbec jsem nemyslela, že to bude už třetí dodávka. Že kolem pěti dnů bude tolik darováno," zdůrazňuje Lidiye Hrechanyuk.

Každý den se jí ráno z Ukrajiny podle domluvy povinně hlásí jedna ze dvou sestřenic, aby potvrdily, že část rodiny, která žije na Ukrajině, je stále v pořádku. "Pár dní už byly v krytu," říká Lidiye Hrechanyuk. Sama pochází z krajského města Černivci na západní Ukrajině, které leží mezi Lvovem a Ivano-Frankovskem. Tam zatím boje naštěstí nedošly. Je zajímavé, že rozlehlá oblast byla do roku 1918 součástí Rakousko-Uherska, patřila do Haliče. "Naši univerzitu postavil Josef Hlávka, český stavitel. Takže, když jsem přijela do Českých Budějovic, hned jsem tady byla doma," usmívá se paní Lidiye.

Druhý domov

"Architektura, město, mentalita lidí, hned mi byly blízké," zdůrazňuje při vzpomínce na dobu před 19 lety, kdy přijela na jih Čech za manželem, také Ukrajincem. "České Budějovice se mi staly druhým domovem a nikdy už bych neměnila," doplňuje.

Ve vzdálené Ukrajině má stále kamarády například v Kijevě. O ty se Lidiye Hrechanyuk nyní bojí nejvíce. "Týden už spí v metru," říká o ženách a dětech a doplňuje, že muži slouží hlídky v domobraně. Děkuje Bohu, že se zatím všichni také hlásí a jsou v pořádku. Právě do Kijeva a Charkova by měly směřovat další dodávky s pomocí z Českých Budějovic. Teď už se ale jedná o cílenou sbírku. "Přednostně nyní sbíráme zdravotnický materiál. Spolupracujeme s centrem humanitární pomoci. To posílá auta rovnou do Charkova a do Kijeva. Analgetika, obvazové materiály," vypočítává paní Lidiye a dodává, že v nemocnicích je nyní spousta zraněných a materiálu je málo. Oceňuje přitom, že třeba Nemocnice České Budějovice poslala na Ukrajinu 60 palet zdravotnických potřeb.

Zdroj: Deník/Edwin Otta

Štafetu přebere od Hroznovky

Kromě materiální pomoci chystá paní Lidyie i finanční pomoc, ta ale bude zaměřena na uprchlíky, kteří najdou azyl v jižních Čechách. Budou mít zajištěné základní bydlení a další potřeby, ale než se adaptují, budou potřebovat i finanční podporu. Nedaleko českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. má Lidiye Hrechanyuk občerstvení Soupculture, kde připravuje denně čtyři druhy polévek.

Příští týden bude tržba za oblíbenou čočkovou polévku určena právě pro uprchlíky. "Kdo nemá rád čočku, bude moci přispět do kasičky podle uvážení. Kavárna Hroznovka začíná takhle v pátek. Já od nich převezmu štafetu. Budeme se střídat. Budu ráda, když se někdo přidá. Začali bychom se skupinou studentů, kteří sem přišli s rodinami. Už je to předběžně domluvené," popisuje další formu pomoci Lidiye Hrechanyuk s tím, že uprchlíci budou pomoc potřebovat určitě delší dobu.