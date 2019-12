Na vylévání tuků v domácnostech upozornila mluvčí Magistrátu města České Budějovice, Jitka Welzlová. „Většina lidí je totiž po smažení kaprů vylije přímo do odpadu, a tak na čistírnách odpadních vod musejí občas bojovat se sotva tekoucí hmotou. Lidé prokazatelně splachují do kanálů tuny tuků," potvrzuje.

Většina nákladů s jejich odstraněním není spojena jen se samotnou likvidací, ale i s poškozením kanalizačních potrubí.

Náměstek primátora Ivo Moravec proto apeluje na občany, aby tuky odnesli do sběrných dvorů. "Opakovaně, zvláště v období vánočních svátků, pokorně žádáme budějovické občany, aby tuky odevzdali do sběrných dvorů nebo je alespoň odložili do sběrných nádob. Zdá se, že po letech apatie začíná mysl lidí nabírat racionálnější kurz, což je dobrá zpráva pro nás všechny a sluší se těm, kteří jsou ohleduplní, poděkovat,“ říká.