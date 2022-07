Erotická myčka

Celá společnost si až do nočních hodin užívala skvělý hudební výběr včetně organizované erotické myčky s přítomnými slečnami. „Spoře oděných jen ve spodním prádle, což jistě potěšilo každého přítomného muže. U vstupu se dokonce tvořila fronta, kde převažovali právě jezdci," usmívala se.

Hned v sobotu s východem prvních paprsků začali natěšení příznivci rychlých aut připravovat své milované stroje. „Obrovská hromada dalších fanoušků či samotných jízd již čekala při vstupu na letiště, aby dostali své číslo na auto a mohli se přidat k této skvělé akci, která pomalu začínala znovu ožívat, u toho si dát skvělou ranní kávu, chlazené točené pivo či vonící snídaně z místních stánků,“ popsala Natália Badinková.

Sprinty i soutěž krásy

Během dopoledne se konaly volné sprinty pro všechna auta či motorky, zároveň se všichni mohli zúčastnit také soutěže o nejkrásnější auto akce pod názvem Show&Shine, která byla hodnocena široce známou a dlouholetou účastnicí tuningových akcí Ájou Rubačíkovou se svým Help Cup týmem.

Zároveň se uskutečnily i registrace na měřené sprinty, které byly zahrnuty do Seriálu TMS o mistra ČR, každoročně organizovaným spolkem Tuning-Sport. „Zatímco se nám hlásili všichni jezdci do svých kategorií sprintů a jedné té „autářské“ krásy, se nám moderátorská lóže rozrostla o oblíbeného moderátora Radima Koziela, bez kterého by většina tuningových akcí nemohla znít tak skvěle, jak to jen on dokáže,“ vysvětlila fotografka podniku.

Exhibice na motorce

Během přípravy dráhy na sprinty od dlouhodobě úspěšného Pepy Hejrala se svou časomírou t-base, trošku zkrátil čekání skvělý stunt rider Martin Krátký. „Ten během své show ukázal obrovské množství triků na motocyklu, které popíraly jakékoli zákony fyziky a gravitace. Toto skvělé vystoupení přítomní jezdci a fanoušci ocenili obrovským potleskem, zároveň sotva lapali po dechu a nevěřili svým očím,“ popsala Natália Badinková.

A zatímco Ajá Rubačíková vyhlásila vítěze Show&Shine kategorie, se již stihla připravit i samotná dráha a začaly souboje těch nejrychlejších jezdců o co nejlepší výkony. „Důkazem, že tito chlapi dokáží svá vozidla co nejvíce připravit na takové soutěže, byly neuvěřitelné rychlosti vozů, které se na konci dráhy o délce ¼ míle často míjely jen o tisíciny vteřin,“ upozornila.

Vyhlášení vítězů a volná zábava

Hodiny těchto neuvěřitelných bojů komentovaných Radimem Kozielem, který ke každému souboji přidával předmětný komentář, ať už k jezdci nebo k jeho káře, vybraly trojice těch nejrychlejších jezdců, kteří svým protivníkům prostě nedali šanci uspět. „A právě Radim nám slavnostně vyhlásil všechny vítěze, kteří obdrželi poháry a ceny, a kteří byli samozřejmě oceněni také skvělým potleskem a burácením přítomných fanoušků, členů týmů či dětského publika, které mělo z akce obrovskou radost,“ dodala Badinková.

Po vyhlášení a společné fotce zúčastněných jezdců už nastala volná zábava pro všechny, kteří i přes přicházející déšť nehodlali akci ukončit jen tak ukončit.

Výsledky 24 kategorií najdete na webu zde.